Zoom sur…Le projet de loi portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques de la République de Djibouti

Le conseil des Ministres a examiné le mardi 26 septembre 2017 un projet de loi particulièrement important relatif au renforcement des infrastructures stratégiques du pays. C’est une initiative majeure de la stratégie de développement de la République de Djibouti qui vise à générer une croissance forte et durable en se positionnant comme une des toutes premières plateformes logistiques et commerciales de l’Afrique.

Cette ambition doit soutenir parallèlement une amélioration rapide des revenus des Djiboutiens et la capacité de l’Etat à investir efficacement dans les secteurs sociaux.

De nombreux investissements ont été réalisés depuis les années 2000 dans le secteur des infrastructures stratégiques.

Cependant, le contenu et l’exécution de certains des contrats qui ont été conclus pour permettre la réalisation de ces investissements se sont révélés insatisfaisants au regard des impératifs de souveraineté et d’indépendance économique de la République de Djibouti. Avec cette réforme, le gouvernement entend corriger les disfonctionnements constatés car le devoir suprême du gouvernement de la République est avant tout, de sauvegarder et de garantir les intérêts supérieurs de la Nation. Plus précisément, dans le cadre de sa mission de régulateur, l’Etat entend s’assurer entre autres, de la préservation des services publics, du développement des retombées économiques locales et du respect des prérogatives régaliennes de l’Etat.

Le conseil des Ministres a également souligné la volonté de l’Etat de renforcer sa capacité de gouvernement, à se doter des moyens nécessaires pour un contrôle efficace des infrastructures stratégiques et à mener une politique active de développement et de compétitivité de ces infrastructures au bénéfice de tous.

Le Gouvernement entend donc mettre en place un cadre légal lui permettant de renégocier, si nécessaire, les contrats portant sur la conception, la réalisation, la gestion ou l’exploitation des infrastructures stratégiques d’ores et déjà conclus. Le projet de loi autorise également le Gouvernement autant que de besoin à prononcer la résiliation des contrats en question. Cette résiliation pourra être suivie d’un processus de désignation d’un nouvel opérateur dans le cadre d’un appel d’offres international, En cas de résiliation, les cocontractants seront indemnisés aux principes applicables. Le Gouvernement tient à souligner l’importance de ce projet de Loi qui s’inscrit dans une nouvelle dynamique de relations économiques internationales dans l’équilibre nécessaire entre les parties contractantes. L’objectif essentiel de ce projet de loi demeure la protection des intérêts supérieurs de la nation est le renforcement des capacités de développement économique du pays au bénéfice de tous les citoyens.

Service de presse de la Présidence de la République