ZOOM : Contribution au processus d’aide à la décision pour la sélection d’une politique de maintenance industrielle

Un résumé des travaux de recherche du Dr Nasser Youssouf Mahamoud

Malgré le développement conséquent des politiques de maintenance, leur applicabilité dans tout contexte industriel ne peut être garantie en termes des résultats escomptés : disponibilité, coût, fiabilisation, qualité, exigences sécuritaires, etc. C’est la raison pour laquelle les industriels sont confrontés à opter pour un choix d’une politique de maintenance parmi les différentes politiques envisageables pour le maintien en condition de leur outil de production d’’un mauvais choix d’une politique de maintenance peut découler un ensemble d’actions non adéquates, aboutissant à une maintenance coûtante. C’est dans ce contexte que nous proposons une méthodologie d’aide à la décision permettant de faciliter le choix d’une politique de maintenance à partir d’un nombre limité de critères de décision reconnus d’une analyse bibliographique. Cette dernière est constituée de cinq phases et a été conçue dans le but de guider de manière participative l’industriel : la proposition d’une liste de différentes politiques de maintenance et d’une liste de critères de décision, la définition du système d’étude et la prise en compte du niveau de développement de la maintenance au sein de l’entreprise, la proposition d’une démarche permettant d’identifier les politiques envisageables et de sélectionner un nombre limité de critères de décision, l’évaluation multicritère des différentes politiques de maintenance et l’analyse des résultats et recommandations.

Une approche multicritère dégrossit le problème, mais ne peut garantir le réglage optimal de la politique adoptée. Un mérite est de placer l’industriel vis-à-vis des critères et de politiques, et d’entamer une réflexion assistée, avec comme objectif d’arriver à choisir convenablement une politique de maintenance adéquate en tenant compte des axes d’intérêt majeurs de l’industriel. Les premières applications de la méthodologie sont illustrées sur deux études de cas industrielles, l’une développée au Maroc, l’autre à Djibouti.