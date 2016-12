Volontaires de la JICA Ando et Ikedo : laisseront des souvenirs impérissables à Djibouti

Samedi dernier, la salle de conférence de la JICA a abrité une cérémonie marquant la fin de mission de deux jeunes volontaires japonais qui ont passé deux ans à Djibouti. L’évènement a regroupé l’ensemble des volontaires officiant dans le pays et des diplomates japonais, les membres et les dirigeants de l’association JICA-Djibouti dont son président, M. Tabarek Mohamed Ismaël, et le responsable de l’agence japonaise de coopération internationale.

Haruka Ando et Haruka Ikeda, deux jeunes femmes, ont durant cette cérémonie, présenté à l’auditoire leur rapport de fin de mission. C’est mademoiselle Ando, spécialiste en soins infirmiers affectée au Centre Médico Hospitalier de Dikhil qui a commencé.

En effet, mademoiselle Ando a entamé un programme contre la malnutrition pour les nouveau-nés par l’utilisation de la plante Moringa et a créé un jardin dans l’hôpital durant son séjour dans la région de l’unité.

La seconde volontaire, Mlle Haruka Ikeda, qui est spécialisée dans les activités de la jeunesse, était en poste au camp des refugiés d’Ali Addeh et travaillait avec l’ONG LWF( the lutheran world fédération). Ikeda a fait des activités pour la jeunesse la plus vulnérable, notamment celle du camp et en plus elle formait les femmes réfugiées en couture, broderie et confection des produits artisanaux. Ces activités génératrices de revenus ont rendu ces femmes réfugiées plus résilientes à leur situation précaire.

S’exprimant à cette occasion, le représentant de la JICA a indiqué que « les volontaires nippons démontrent une facilité d’intégration parmi les populations locales qu’ils servent avec abnégation et dévouement. Ils apprennent les langues locales, au contact des populations Djiboutiennes auxquelles ils apportent leur savoir-faire ».

De son côté, le président de l’association JICA-Djibouti a affirmé que les volontaires se veulent les ambassadeurs du modèle nippon qui concilie le respect des traditions et l’ouverture au monde extérieur. « Des valeurs qui, selon Tabarek, forcent l’estime des différentes composantes de la société djiboutienne, soucieuses de trouver un juste équilibre à la japonaise entre la préservation de leur héritage culturel et l’arrimage au monde moderne en plein mutation ».

Rappelons que l’arrivée des premiers jeunes volontaires nippons à Djibouti date de l’année 2000. Et depuis, plusieurs centaines de jeunes femmes et hommes japonais ont séjourné au pays. Les unes et les autres y sont détachés dans les ministères sectoriels de l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation et la formation professionnelle pour ne citer que ceux-là. La plupart d’entre eux sont âgés de moins de 25 ans. Ils incarnent la noblesse du volontariat nippon durant leur séjour de deux ans en République de Djibouti.