Les visiteurs du jour : Un trio de communicants à La Nation

Dimanche dernier à midi, dans les locaux de La Nation, nous avons reçu la visite de Pia von Waldau et son collègue Sano Keichi. De père allemand et de mère française, Pia, Européenne pur jus, vit et travaille au Japon où elle est à la tête d’une société de communication, Inter Media Japan, créée il y a cinq ans et qui emploie déjà 300 personnes. M. Sano, lui, est Japonais. Ancien camarade de fac de Pia, il travaille à ses côtés dans son entreprise. Quelques minutes après l’arrivée de ce tandem dans nos locaux, une jeune femme, également membre de l’équipe de Pia, les rejoint : Seiko Mbako. Cette dernière, photographe de son état, est de père camerounais et de mère japonaise. Peuple insulaire, les Japonais se sont peu mélangés aux autres, a fortiori aux populations sub-sahariennes mais, apparemment, les choses commencent à changer de ce point de vue. Mais, passons. Inter Media Japan édite des magazines bilingues (anglais-japonais) où les échanges du Japon avec le reste du monde tiennent une place importante. Créée à Tokyo en 2012, la société Inter Media a des bureaux à Singapour, à Bangkok, en Corée du Sud et en Inde et un réseau d’influence en Indonésie et à Taiwan. « Nous travaillons avec Djibouti depuis trois ans par le biais de votre ambassade à Tokyo », souligne Pia en nous montrant un cahier spécial intitulé Djibouti and the World réalisé en 2015.

Le magazine, qui commence avec un mot du président Ismaïl Omar Guelleh, suivi de celui de l’ambassadeur Araïta, fait la part belle aux infrastructures portuaires de Djibouti et à sa position géostratégique sans oublier son partenariat avec le Japon. Pia et son équipe sont actuellement en mission à Djibouti où ils sont arrivés il y a quelques jours dans le cadre du forum économique djibouto-nippon mais aussi en vue de préparer un autre numéro de Djibouti and the World qui sera dédié au quarantième anniversaire de l’indépendance nationale. « Nous avons d’ores et déjà pris les dispositions nécessaires pour l’ouverture d’un bureau d’Inter Media à Djbouti. Une équipe a déjà été constituée et les choses se mettent petit à petit en place », explique Pia.

Alors que la barrière de la langue oblige M. Seiko à rester silencieux, Mme Pia évoque les projets ainsi que les réalisations de sa société qui emploie des équipes de plus de 18 nationalités. Leurs publications sont lues et distribuées partout sur l’archipel nippon mais aussi dans toute l’Asie où la société a des bureaux. Comme tous ceux qui visitent Djibouti ces dernières années, Pia se dit impressionnée par la rapidité avec laquelle les choses changent dans le bon sens à Djibouti. « Djibouti est à un tournant et nous voulons à notre niveau participer à cette dynamique », dit Pia, la Franco-allemande qui parle si couramment la langue de Mishima. L’entretien s’achève au bout de 45 minutes et les visiteurs prennent congé de la Rédaction de La Nation. « Sayonara », les amis.

ABS