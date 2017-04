LES VISITEURS DU JOUR : Ashinaga ou l’éducation pour tous

Ashinaga. A première vue, il y a beaucoup de mystères dans ces quatre syllabes. Mais pour ceux qui, comme Tomoyiku Nakamizu, Cannelle Marican et Nicolas Cartier, en connaissent le sens, il y a surtout de la poésie dans ce mot. Eux, ce sont les trois visages plutôt avenants et sympathiques de l’association Ashinaga, dédiée à l’éducation des orphelins. Souriants et presque timides, ils sont venus à la Rédaction la semaine dernière pour nous parler de leurs activités et de l’objet de leur présence à Djibouti. Ashinaga, cela signifie donc, selon eux, «Papa longues jambes » en japonais. « De longues jambes, c’est ce que voit un petit enfant lorsqu’un parrain vient le chercher à l’orphelinat », résume Cannelle Marican, la jeune Française. L’association a été baptisée ainsi en référence à un roman paru en 1912, «Papa longues jambes ». L’association, créée il y a 45 ans, a décidé en 2000 de travailler au-delà de l’archipel nippon pour aider les orphelins du monde. Nos trois visiteurs de lundi dernier sont issus du Bureau sénégalais d’Ashinaga. L’association, qui octroie des bourses d’études à des orphelins qui n’ont pas les moyens d’aller au-delà du bac, envoie chaque année une délégation à Djibouti pour essayer de voir dans quelle mesure elle pourrait intervenir dans notre pays. Mais, malgré leurs fréquents séjours à Djibouti, les jeunes cadres d’Ashinaga n’arrivent pas à trouver de jeunes étudiants éligibles à leur aide académique. N’y aurait-il donc point d’orphelins dans nos lycées ? Rien n’est moins sûr. Et pourtant, il suffit d’être orphelin de père ou de mère, d’avoir de bonnes notes et une bonne dose de motivation pour être éligible.

