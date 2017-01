Visiteur de la semaine : Adam Kulach Ambassadeur et chef de la Délégation de l’Union Européenne à Djibouti

L’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union Européenne à Djibouti et auprès de l’IGAD, Adam Kulach, est venu lundi dernier dans nos locaux. Il était en compagnie de plusieurs de ses proches collaborateurs. Le visiteur de marque est un diplomate de carrière. Il a le sens du contact. Ce qui a fait forte impression auprès des membres de notre comité de rédaction.

L’ambassadeur Adam Kulach a qualifié sa rencontre avec les professionnels de la presse écrite locale de « réunion de travail ». Car La Nation est, a-t-il dit, un partenaire de la Délégation du l’Union Européenne. A raison d’ailleurs puisque notre quotidien relate souvent les contributions de la représentation diplomatique européenne aux processus de développement national et d’intégration régionale.

M. Kulach s’en est félicité.

Ce polyglotte écrit et parle couramment le polonais, le français, et l’arabe. Il a la ferme intention d’apprendre les langues afar et somali afin de mieux communiquer avec les populations djiboutiennes. Il a saisi l’occasion pour nous demander de lui trouver des manuels d’apprentissage sur les langues locales.

Sur ce, l’ambassadeur Adam Kulach est entré dans le vif du sujet. Il a évoqué plusieurs projets qui lui tiennent à cœur. Tel le programme de coopération transfrontalière, assorti d’une enveloppe budgétaire de 800 millions d’euros du fonds fiduciaire de l’UE, qui cible 4 pays de la région, dont le nôtre. Il s’agit d’un projet qui vise à remédier aux graves problèmes migratoires auxquels sont confrontés Djibouti et ses voisins membres de l’Igad selon les confidences du diplomate européen. Il nous a confirmé le lancement prochain d’une étude sur les flux migratoires et leurs conséquences à Djibouti. Il n’a pas manqué de mettre en exergue son souhait de venir en aide aux régions de l’intérieur du pays subissant les effets des migrations clandestines.

A ce propos, l’ambassadeur Adam Kulach a souligné la qualité des relations entre son institution et les pouvoirs publics concernés. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les départements ministériels des affaires étrangères, des finances, de la justice, de l’agriculture, de la décentralisation, et de la promotion de la femme dans divers domaines d’intérêt commun », a-t-il déclaré en substance.

A l’entendre, Djibouti est petit de par sa superficie mais grand de par sa position géostratégique et le rôle majeur que le pays joue dans la stabilisation de la région, et du reste du continent. Il nous a fait part de la volonté de l’Exécutif européen à soutenir les efforts de paix de la jeune nation djiboutienne à l’échelle régionale, continentale, et internationale.

Dans un autre registre, notre interlocuteur a pris date avec un concours de photographies sur l’évolution de l’Union européenne. Le lancement de ce concours, ouvert à tous les Djiboutiens d’ici et d’ailleurs, va coïncider avec la célébration de la journée européenne, prévue le 9 mai 2017. Il s’agit pour ses instigateurs de cerner les regards des amateurs djiboutiens de la photo sur les pays d’Europe. L’annonce a suscité les appétits de récompenses des photographes de notre quotidien. L’ambassadeur Adam Kulach en était conscient. Il a fini par effectuer une visite guidée dans les différents services du journal. Comme les archive où il a été impressionné par les conditions de conservation des recueils des journaux des années 50, 60, 70, 80, et 90. Notre visiteur de la semaine nous a vivement conseillé de numériser ces vestiges en papier de l’histoire du pays. La remarque n’est pas tombée dans les oreilles de sourds.