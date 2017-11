Visite des terminaux RUBIS de Rotterdam et d’Anvers

Poursuivant sa tournée européenne, le ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Guedi, a effectué du 8 au 9 novembre dernier des immersions successives au terminal pétrolier et chimique du port de Rotterdam, au Pays Bas, et au terminal chimique du port d’Anvers, en Belgique, qui sont tous deux propriétés de RUBIS Terminal. La délégation djiboutienne, conduite par le ministre, a été accueillie tour à tour par le directeur de RUBIS Rotterdam, Luc Jorissen, et le directeur de RUBIS Anvers, Pascal Demaeijer. Ces rencontres se sont déroulées en présence du directeur général de RUBIS Terminal, Francois Terrassin, directeur général adjoint de RUBIS Opération et Travaux, Gérard Lafite, et de l’exécutive vice-présidente Business développement, Clarisse Gobin. Lors des réunions techniques qui ont suivi la visite des terminaux de RUBIS, la mission djiboutienne n’a pas manqué de soulever nombre de questions sur les deux dépôts visités. Le ministre Yonis Ali Guedi et ses accompagnateurs ont saisi cette occasion pour connaître les éléments nécessaires à l’exécution d’un projet de stockage pétrolier.

Bref, les visiteurs djiboutiens et leurs interlocuteurs ont discuté de divers sujets. Il a été question de l’élaboration du modèle économique d’un projet de ce genre, des moyens de gestion des installations visitées et d’exécution des opérations quotidiennes etc. Les deux parties ont convenu de se retrouver le plus rapidement possible afin d’étudier ensemble la possibilité de sceller un partenariat et d’aller de l’avant sur ce projet industriel.