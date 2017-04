Visite officielle du président Kagamé à Djibouti : Mahmoud Ali Youssouf et Mme Mushikiwabo coprésident la réunion ministérielle préparatoire

Le chef de la diplomatie djiboutienne et son homologue du Rwanda, Louise Mushikiwabo, ont eu un tête-à-tête hier avant de coprésider la réunion ministérielle préparatoire de la visite officielle qu’entame ce mardi à Djibouti le président Paul Kagamé.

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, porte-parole du Gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a accueilli hier son homologue du Rwanda, Louise Mushikiwabo, au ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. Les deux Ministres ont eu dans le bureau du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale un tête-à-tête au cours duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales entre nos deux pays et ont rappelé la nécessité de les consolider davantage. Ensuite, ils ont coprésidé, dans la salle de conférence de l’institut des Etudes Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, la réunion ministérielle préparatoire de la visite officielle du président Paul Kagamé à Djibouti.

Il y a lieu de noter que la délégation djiboutienne était composée notamment du Ministre auprès de la Présidence chargé des Investissements, du Ministre de l’Equipements et des Transports, du Ministre de la Communication chargé des Postes et de la Télécommunication et du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie et des Finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation, Hassan Houmed Ibrahim, de l’Ambassadeur de Djibouti à Kigali résident à Addis-Ababa, du Président de l’Autorité des Ports et des zones Franches, du Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, et autres experts Djiboutiens des différents départements ministériels. De son côté, la délégation Rwandaise était composée notamment du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Affaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est, du Ministre des Infrastructures, du Ministre de la Jeunesse, de la Technologie de l’Information et de la Communication, du Secrétaire Général du Service National de l’Intelligence et de la Sécurité, de l’Ambassadeur du Rwanda à Djibouti avec résidence à Addis-Abeba et d’autres experts des différents ministères concernés par le dossier de la coopération Djibouto-Rwandaise. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère cordiale, reflétant le caractère privilégié et la qualité exceptionnelle des relations d’amitié et de solidarité qui unissent les deux pays.

Au cours de son intervention, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et porte-parole du gouvernement, a souhaité la bienvenue à son collègue Rwandais et à sa délégation, et s’est félicité des bonnes relations qu’entretiennent nos deux pays, et qui ne cessent de se renforcer d’année en année.

Prenant la parole à son tour, la ministre rwandaise des Affaires Etrangères et de la Coopération a vivement remercié l’accueil chaleureux qui a été réservé à elle et à sa délégation, et s’est dit persuadé que la visite du Président Paul Kagamé donnera une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, au demeurant excellentes, entre nos deux pays.

Après les allocutions, les discussions entre les deux parties ont porté sur les questions à l’ordre du jour, notamment le suivi de la dernière visite d’Etat et la mise en application des anciens accords, sur les différents projets d’accords qui seront signés lors de la visite du Président Paul Kagamé, à savoir le Projet d’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, le Projet d’accord sur l’exemption des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, le Projet d’accord sur la Technologie de l’Information et de la Communication, le Projet d’accord sur les services aériens et enfin le projet d’accord sur l’établissement de la commission mixte.

Les deux parties ont exprimé leur convergence de vues sur toutes ces questions et se sont félicités de l’atmosphère positive qui a régné tout au long de cette réunion ministérielle préparatoire de la visite officielle du Président Paul Kagamé à Djibouti.