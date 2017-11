Visite officielle du président de l’Assemblée nationale en Somalie

Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, s’est rendu à Mogadiscio sur invitation de son homologue somalien. Le chef du Parlement djiboutien était accompagné d’une forte délégation de parlementaires et de hauts cadres de son cabinet.

A Baladweyne, le bataillon Hill Walale réserve un accueil chaleureux du président du Parlement djiboutien

Le président Mohamed Ali Houmed et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée par le président de l’Assemblée nationale de la Somalie, Mohamed Sheik Osman Al Jawari, et l’ensemble des parlementaires de ce pays.

Dans le salon d’honneur de l’aéroport, Mohamed Ali Houmed et son homologue somalien ont eu un premier entretien qui a porté sur les questions d’intérêt commun aux deux institutions et au-delà entre les deux peuples frères. A cette occasion, le président du Parlement djiboutien n’a pas manqué de transmettre les salutations et la solidarité du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh et de la Première dame, Kadra Mahmoud Haid, qui n’ont jamais de cesser d’œuvrer pour la paix et la réconciliation du peuple somalien.

A l’hémicycle somalien. Au troisième jour de sa visite officielle en Somalie, le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a été reçu à l’Assemblée fédérale de la Somalie par le président Mohamed Cheik Osman Al Jawahir.

Après les présentations d’usage, le président Jawahari a rendu un hommage appuyé à son hôte dont il a loué le courage, la détermination et surtout l’engagement dans le renforcement et la consolidation des relations de coopération entre les deux institutions parlementaires.

En outre, le président Jawahiri a tenu à transmettre la reconnaissance de la patrie somalienne à l’endroit du président de la République de Djibouti.

Prenant la parole à son tour, le président de l’Assemblée nationale a prononcé un discours historique en langue somalie et en arabe. En amont, il a exprimé, au nom de sa délégation et en on nom personnel, toute sa gratitude et a indiqué combien il était heureux d’être aux côtés du peuple frère somalien. Enfin, le président Mohamed Ali Houmed a transmis les messages de fraternité et de solidarité du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Le lendemain, le président de l’Assemblée nationale et la délégation parlementaire de la république de Djibouti ont eu une réunion de travail élargie avec les membres du Sénat conduits par le vice-président Abshir Mohamed Ahmed.

A la fin de la journée, le président de l’hémicycle national a été reçu en audience par le président de la république fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Alias Formajo, en présence du président Jawahiri et de l’ambassadeur Aden Hassan Aden. Les discussions ont porté sur les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage les liens de coopération et de fraternité unissant les deux nations. Enfin, dans la soirée, un dîner de gala et une soirée musicale ont été organisés par les membres du Sénat en l’honneur du président de l’Assemblée djiboutienne et de sa délégation.

A Baladweyne. Dans le cadre de sa visite officielle de 5 jours, le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, qui est accompagné d’une forte délégation composée des parlementaires des deux pays et du président du parlement fédéral de la Somalie, Mohamed cheik Osman Al jawari, s’est rendu le 24 novembre dernier dans la région de Baladweyne où est basé un groupement du bataillon Hill Walale. Dès son arrivée à l’aéroport de Baladweyne, la délégation djiboutienne a été accueillie par le président de la région, Mohamed Abdi Waare, les autorités coutumières, les responsables de l’autorité fédérale et les officiers supérieurs des forces de l’AMISOM dirigées par le général Osman Nour Soubagleh. Après les salutations d’usage, les hôtes ont visité la base de la section 4 du bataillon Hill Walale où un état des lieux des différentes opérations et des multiples domaines d’interventions des soldats djiboutiens leur a été présenté.

Ensuite, le président de l’Assemblée nationale a eu l’honneur de présider la cérémonie de remise de médailles de l’Amisom aux soldats en fin de mission.

Enfin, conformément au programme préétabli, la délégation s’est rendue dans la ville de Baladweyne où elle a reçu un accueil populaire. Après la visite de la base militaire « Lamagalee », installée au bord du fleuve et en plein milieu d’un paysage verdoyant, les différentes personnalités ont pris la parole à tout de rôle. En premier lieu, l’Ogass Hassan Ogaas Khalif, le président de la région ainsi que le gouverneur et le préfet ont tenu à rendre un vibrant hommage au courage et à la détermination des soldats djiboutiens du bataillon Hill Walale qui font d’énormes sacrifices pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans toute la région. En outre, ces personnalités ont adressé une reconnaissance particulière au Président Ismaïl Omar Guelleh qui n’a jamais ménagé ses efforts dans la réconciliation du peuple somalien et ce depuis son accession à la magistrature suprême du pays.

A son tour, le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a tenu a remercier l’ensemble des autorités et la population de Beledweyne pour leur accueil et leur légendaire hospitalité. Il a souligné que : « La Somalie est un pays frère, avec qui nous partageons une fraternité de longue date, destinée à durer dans le temps. La postérité de la Somalie et son essor ont toujours été une priorité pour notre pays et en particulier pour notre Président qui n’a jamais cessé d’œuvrer pour la stabilité de la nation somalienne. Et je tiens ici à vous transmettre le message de salutation et de soutien du Président Ismaïl Omar Guelleh ».