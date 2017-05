Visite officielle du président de l’Assemblée en Azerbaïdjan : Une visite couronnée de succès

Au cours de sa visite en Azerbaïdjan, le président de l’Assemblée nationale, accompagné de députés et de notre ambassadeur non résident à Bakou, Dr Mohamed Ali Kamil, a eu une réunion de travail avec le président Ilham Aliyev.

La visite du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmad, en Azerbaïdjan a été dès le premier jour placée sous le signe de l’amitié et de la coopération les deux pays. Mardi dernier, la rencontre du président de l’Assemblée nationale avec le président Ilhan Aliyev a été le moment fort de cette visite.

Au cours de leur réunion, le président Aliyev a eu des mots chaleureux sur les liens naissants entre les deux pays, les affinités culturelles entre les deux peuples et la volonté commune des autorités de Djibouti et de Bakou de faire que ces liens soient forts et durables ? Le président Aliyev s’est réjoui de l’adoption par le parlement djiboutien d’une résolution reconnaissant le caractère génocidaire de la tragédie de Khodjaly à l’instar de dix autres parlements à travers le monde. Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a remercié le président Mohamed Ali pour cette résolution. Le chef de l’Etat a évoqué l’importance de la coopération réussie et du soutien réciproque des deux pays au sein des organisations internationales. Quant à la coopération économique, le président Ilham Aliyev a dit que des démarches importantes avaient été faites ces derniers temps dans ce domaine et que la coopération dans le domaine du transport aérien avait un impact positif sur le commerce mutuel.

Le chef de l’Etat a dit que l’agenda des relations bilatérales azerbaïdjano-djiboutiennes Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a transmis les salutations du président de Djibouti Ismaël Omar Guelleh au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Mohamed Ali Houmad a assuré, au nom du président de son pays, que la République de Djibouti continuerait d’être aux côtés de l’Azerbaïdjan dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Il a ajouté que les relations entre les deux pays, basées sur la confiance mutuelle, étaient appelées à se développer au bénéfice des deux peuples.