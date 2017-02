Visite officielle du ministre de l’Equipement et des Transports aux Pays-Bas

Le ministre djiboutien de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa, et son homologue éthiopien ont effectué du 25 au 28 janvier 2017 une visite conjointe de travail à la Haye et à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et ce, faut-il préciser, suite à l’invitation du ministre hollandais des Affaires Economiques. Les deux ministres étaient respectivement accompagnés de leurs directeurs généraux des chemins de Fer et des affaires maritimes. Le président de l’Autorité des ports et zones Franches, Aboubaker Omar Hadi, et son conseiller, Mohamed Waberi, figuraient parmi les membres de la délégation djiboutienne conduite par M. Mohamed Abdoulkader Moussa.

Leur déplacement de travail est intervenu dans le cadre du renforcement des relations économiques et de coopération entre le Royaume des Pays Bas, l’Ethiopie et Djibouti.

L’objet même de ce séjour hollandais était d’explorer les meilleures pratiques mondiales de la logistique des conteneurs frigorifiques ou conteneurs réfrigérés utilisés pour transporter des produits qui nécessitent des conditions à températures maîtrisées lors du transit , tels que les fruits, les légumes de provenance de l’Ethiopie, de construire des ports ferroviaires et d’intégrer à l’interface portuaire maritime à partir de l’expérience des Pays Bas, de renforcer la collaboration avec les experts hollandais pour mieux assimiler la chaîne du froid, d’étudier et de développer un hub maritime et ferroviaire dans la chaîne du froid, de s’accorder sur les pré conditions d’un partenariat tripartite de la logistique du froid, de renforcer le partenariat public et privé, et de faciliter les étapes ferroviaires avec l’interface maritime.