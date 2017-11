Visite d’une délégation de l’UA à l’Assemblée Nationale : Les préparatifs des prochaines élections législatives au centre des discussions

Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a reçu en audience lundi dernier dans le salon d’honneur du parlement une délégation de l’Union Africaine conduite par Mme Karine Kakasi Siaba, coordinatrice principale, et composée de deux fonctionnaires de l’UA et quatre experts indépendants. Les discussions ont notamment porté sur les objectifs de la mission d’évaluation pré-électorale, qui consiste à évaluer l’état d’avancement des préparatifs des élections prévues en principe vers la fin février de l’année prochaine et à identifier les besoins en vue d’un éventuel soutien. Il a été également question du pouvoir des parlementaires dans le contrôle des prérogatives de mission publique, de l’équilibre du temps de parole lors des débats et des importantes avancées législatives en matière de libéralisation de l’espace médiatique, des lois sur les partis politiques, etc.

Dans son intervention, le président du Parlement, Mohamed Ali Houmed, a fait savoir que la république de Djibouti reste l’un des rares pays d’Afrique à s’autofinancer intégralement grâce à la volonté politique du chef de l’Etat.

S’agissant de l’équilibre du temps de parole lors des débats en séance plénière, il a indiqué que l’opposition, malgré sa faible représentativité, bénéficie avec exactitude du même chrono que la majorité.

Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale a souligné que le Ministère de l’Intérieur est chargé d’établir les fichiers électoraux dans la capitale et les régions de l’intérieur. Il a ajouté que ce département ministériel a toujours respecté le délai imparti. Il n’a pas manqué de préciser que la Commission nationale de la communication (CNC) a été mise en place.

Son interlocutrice, la coordinatrice de la mission de l’Union Africaine, Mme Karine Kakasi Siaba, a, quant à elle, déclaré que les conclusions de la mission d’évaluation pré-électorale guideront les décisions de l’Union Africaine sur la portée de la mission d’observation électorale qu’elle prévoit de déployer dans le pays pendant les élections.