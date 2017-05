En visite de travail en Jordanie : Le président de l’APZF signe des accords avec l’Autorité portuaire d’Aqaba

Conformément à la vision partagée par le président Ismaïl Omar Guelleh et le roi de Jordanie, le président de l’APZF, Aboubaker Omar Hadi, a signé des accords avec l’autorité portuaire d’Aqaba, en Jordanie, où il a effectué une visite de travail. Ces accords devraient permettre aux hommes d’affaires jordaniens de profiter de la position stratégique de Djibouti pour pénétrer le vaste marché du Comesa.

Accompagné d’une importante délégation composée notamment de notre ambassadeur au Koweït, Mohamed Ali Moumin, le président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches, M. Aboubaker Omar Hadi, a tout récemment effectué une visite d’une journée à la zone économique spéciale d’Aqaba en Jordanie. Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et la vision partagée par le président Ismaïl omar Guelleh, et le roi Abdallah II, Roi de Jordanie. Cette volonté commune de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays a débouché sur la mise en place d’un cadre de coopération entre les deux institutions.

Durant son séjour, le président de l’ APFZD a eu une série de rencontre avec le directeur du port de Aqaba, le directeur de la zone économique spéciale industrielle et enfin le commissaire principal de la zone économique spéciale d’Aqaba. Cette institution joue le même rôle que l’autorité des ports et des zones franches en matière de promotion et de développement des infrastructures portuaire et des zones industrielles et commerciales bénéficiant d’un régime fiscal et juridique particulier. Le président de l’APZF était aussi accompagné du directeur des projets maritimes et portuaires, M. Aden Moussa Douksiye. Cette visite a permis la signature de deux protocoles d’accord de coopération d’une importance stratégique portant dans le domaine des ports et des zones franches. Le premier protocole d’accord, signé avec l’autorité portuaire d’Aqaba, vise à renforcer la coopération mutuelle avec l’échange de savoir-faire et le développement de projets communs de renforcement des capacités.

Possédant une longueur de côtes de 27 km, les importations de la Jordanie et des pays du levant transitent essentiellement par Aqaba. Le second protocole d’accord, signé avec le commissaire principal de la zone économique spéciale d’Aqaba porte sur la coopération en matière de zones franches. Tirant profit d’un développement économique remarquable, les hommes d’affaires Jordaniens cherchent de nouveaux marchés à conquérir, notamment en Afrique. C’est ainsi qu’ils se sont tout naturellement tournés vers Djibouti pour pouvoir utiliser les infrastructures portuaires et les zones franches de Djibouti pour accéder au vaste marché Africain.

Dans un mot prononcé devant les medias locaux après la cérémonie de signature, le commissionnaire principal de la zone économique spéciale d’Aqaba a mis l’accent sur l’importance de la position stratégique de Djibouti et la volonté de la Jordanie de tirer profit de cette position pour mieux pénétrer le marché du COMESA estimé à plus de 500 millions de consommateurs potentiels.

De son côté, le président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti a réitéré la détermination de son institution à mieux accompagner les hommes d’affaires Jordaniens afin de que ces accords de coopération soient profitables aux deux parties.

A l’issue de cette réunion, une commission technique a été mise en place pour assurer le suivi et formuler les modalités de mise en œuvre de ces accords.