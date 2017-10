Visite de courtoisie : Le Premier ministre reçoit le président délégué du CIAN

Le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, a reçu en audience dimanche dernier, au salon d’honneur de la Primature, M. Etienne Giros, le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), une organisation patronale privée française qui rassemble les entreprises industrielles et de services tels les grands groupes ou PME/PMI qui investissent essentiellement en Afrique. M. Giros était accompagné du secrétaire général et trésorier de CIAN, Stephen Decam. Du coté djiboutien, M. Ali Sillay, conseiller technique du Premier ministre, a pris part à la rencontre. « Mon objectif est de faire la promotion auprès des entreprises françaises pour qu’elles investissent à Djibouti », a déclaré le président délégué de CIAN au cours des discussions avec le Premier ministre, en exposant le but de sa visite qui est, a-t-il dit, de renforcer les partenariats entre le CIAN et les operateurs privés djiboutiens afin d’améliorer l’environnement d’affaires dans le pays. « Je ferai tout mon possible pour infléchir la tendance actuelle de la présence des entreprises françaises dans le pays et accélérer le processus d’intégration des entreprises », a-t-il ajouté, en évoquant les opportunités que présente le pays dans des domaines bien précis, tels l’eau, l’assainissement, les logistiques, etc. Sollicitant le soutien des autorités djiboutiennes pour mettre en place des projets de développements économique et social dans le pays, M. Etienne Giros a enfin indiqué que les 200 membres des entreprises présentes au CIAN, qui travaillent dans 50 pays africains, réalisent un chiffre d’affaires de près de 65 milliards de dollars. Ce qui représente un volume important pour les affaires.

En réponse, Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a fait savoir que la croissance en Afrique fait preuve d’un dynamisme sans précédent, attirant les investisseurs de tous les horizons du monde, et Djibouti fait partie des pays qui attirent les investissements directs étrangers.

« Le potentiel d’investissements ne manque pas et le gouvernement a facilité les procédures des investissements avec l’amélioration du climat des affaires », a souligné le Premier ministre, en indiquant que le pays est ouvert au futurs investisseurs français et qu’ils sont les bienvenus sur le territoire national.

La délégation conduite par M. Etienne Giros séjourne dans la capitale pour rencontrer les représentants du secteur privé et les autorités locales. C’est la première fois que des hauts responsables de cette organisation visitent le pays.