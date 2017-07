Violences basées sur le Genre et Mutilations Génitales Féminines : Pour une prise en charge complète des victimes

Assurer une réponse rapide et coordonnée des fournisseurs de services aux victimes de violences basées sur le genre. C’est l’objectif de l’atelier sur la mise en place du mécanisme de référence pour la prise en charge des Violences basées sur le Genre et les Mutilations Génitales Féminines organisé par l’UNFD avec le soutien du FNUAP. La rencontre qui se déroule à l’Hôtel les Acacias se poursuivra jusqu’au 13 Juillet prochain. Focus…

Sous la houlette de l’UNFD, et avec l’appui du FNUAP, un atelier sur la mise en place du mécanisme de référence pour la prise en charge des violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines s’est ouvert hier à l’hôtel les Acacias.

Une vingtaine de participants dont notamment les points focaux des différents ministères et organismes intervenant dans le domaine des violences fondées sur le genre prennent part à cette importante rencontre qui vise à travailler sur le protocole de référence qui engagera l’ensemble des institutions assurant les premiers services de prise en charge.

A noter que le protocole de référence des violences basées sur le Genre et les mutilations génitales féminines est un document d’orientation technique visant à garantir à toutes les victimes de violence fondées sur le genre une réponse rapide et complète des fournisseurs de services qui répondent à leurs besoins dès le premier point de contact.

Plus généralement, il faut dire que c’est un accord de coopération entre les ministères et départements œuvrant dans le domaine de lutte contre les violences fondées sur le genre afin d’assurer une réponse efficace et la coordination des différents services et organismes.

L’occasion pour les responsables de l’UNFD et du FNUAP de rappeler l’intérêt de ce document qui devra être signé par les différents responsables des institutions concernées à l’issue de ces trois journées de travaux. A noter qu’un protocole de référence est destiné à offrir une plateforme unique de services aux victimes des violences basées sur le genre.

Dans un mot d’ouverture, Mme Roukiya Ali Djama, coordinatrice des programmes à l’UNFD a mis l’accent sur les objectifs et les attentes de ce protocole de référence des GBV / FGM.

« Le protocole de référence vise notamment à veiller à ce que les survivants / victimes de violences sexuelles (violence familiale et sexuelle) reçoivent une réponse rapide et coordonnée des fournisseurs de services » a-t-elle d’abord indiqué. L’occasion pour elle d’insister sur cet outil qui doit « assurer un soutien et des services holistiques et complets aux survivants / victimes de violence domestique, de MGF et de violence sexuelle comprenant des soins médicaux gratuits, un soutien psychosocial, des soins de protection et des services juridiques (conseils juridiques, représentation, médiation et litiges) » Elle a conclu en rappelant l’intérêt de ce protocole qui coordonne « les politiques existantes et les procédures convenues afin d’assurer un suivi avec les meilleures possibilités de fournir des services de soutien aux survivants / victimes et de poursuivre les auteurs »

De son côté, Mme Amina Abdoulkader, chargée des programmes jeunesse et genre au FNUAP, a mis l’accent sur l’engagement de son agence auprès des autorités publiques et surtout l’UNFD. A ce titre, elle a rappelé la contribution du FNUAP à la mise en place de la Cellule d’Ecoute, d’Information et d’Orientation qui aujourd’hui joue un rôle cruciale dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le Genre. La haute fonctionnaire onusienne s’est également réjouie de la dynamique multisectorielle qui est aujourd’hui encore à l’œuvre pour la mise en place de ce protocole national de référence (PNF) qui reste tout à fait inédit dans la communauté des pays arabes dont Djibouti fait partie. Mme Amina Aboubaker a enfin souligné quelques uns des points saillants des objectifs du PNF qui doit « s’assurer que les normes de pratiques professionnelles sont prescrites et suivies en matière de confidentialité, de partage d’information et d’enregistrement d’informations sensibles, en évitant les conflits d’intérêts » a-t-elle d’abord lancé. C’est aussi, a-t-elle poursuivi, la bonne recette pour « sensibiliser toutes les parties prenantes clés au sujet de la violence sexuelle/mutilation féminine et du protocole de référence. Et enfin le moyen d’élaborer un cadre de suivi et d’évaluation ».

A l’issue des interventions officielles, l’experte-consultante, Mme Carmen Del Rosario, a longuement présenté les Violences basées sur le genre dans toutes leurs acceptions et aspects. Entre présentations et débats et réflexions, les travaux de cet important atelier se poursuivront jusqu’à jeudi, où l’experte et les participants rendront leurs conclusions et recommandations, lesquelles seront soumises à validations avant adoption comme un Plan de Référence National en matière de violences basées sur le genre et MGF.

MAS