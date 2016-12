Les vingt-deux ambassadeurs de Djibouti reçus par le Président

Les ambassadeurs de la République de Djibouti, en conférence à l’IED depuis quelques jours, ont été reçus hier au palais de la République par le chef de l’Etat. La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de cette deuxième conférence des ambassadeurs, a permis au chef de l’Etat, de dire à ces hommes et à ces femmes ce qu’il pense de leur métier et ce qu’il attend d’eux pour qu’ils puissent efficacement défendre à l’International les choix politiques et économiques de son gouvernement. Le Président s’est engagé à les doter des moyens nécessaires à leurs missions si importantes pour le pays.

La conférence des Ambassadeurs, commencée samedi dernier, occupe presque toutes les journées des diplomates djiboutiens, et du premier d’entre eux, le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. Hier en fin de matinée, les vingt-cinq ambassadeurs de Djibouti ont été reçus au palais de la République par celui qui les a accrédités aux quatre coins du monde pour y représenter et agir au nom du pays : le président Ismaïl Omar Guelleh. Le chef de l’Etat a chaleureusement accueilli ces hommes et ces femmes qui remplissent leurs missions avec cœur et conscience. Certains d’entre eux ont occupé des fonctions au sein du gouvernement au cours des dix dernières années. D’autres, issus du MAECI, sont des diplomates de carrière. Tous se caractérisent par une haute idée de l’Etat et de leurs responsabilités. Accompagnés du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, leur « patron », les ambassadeurs ont été plutôt bien accueillis par le Président qui connaît personnellement certains d’entre eux.

Après les mots de bienvenue, vint pour le Président le moment de s’adresser solennellement à ces vingt hommes et à ces deux femmes qui constituent à l’international les visages de sa diplomatie. Le chef de l’Etat a d’abord évoqué cette conférence des ambassadeurs, deuxième du genre en dix ans, dont il a affirmé approuver la tenue. Il a même estimé qu’elle devait se tenir de façon régulière. Annuellement ? Le chef de l’Etat ne l’a pas précisé mais telle était sans doute sa pensée.

« Cette conférence nous donne l’occasion de redéfinir nos priorités et nos objectifs stratégiques en matière de politique étrangère et ceux-ci doivent être ambitieux compte tenu des nombreuses attentes de nos concitoyens, mais aussi en adéquation avec nos atouts et besoins », a-t-il dit en outre avant d’ajouter que leur mission requerrait « un degré élevé de conscience professionnelle, d’aptitude et de disponibilité constante dans la pratique ».

Le chef de l’Etat a fait observer que si, malgré sa petite taille, notre pays fait aujourd’hui partie de ceux dont la voix compte sur la scène internationale, cela était dû à la « tradition d’excellence de notre diplomatie, entretenue par des générations d’hommes et de femmes engagés au service de l’Etat et de la Nation ». Le chef de l’Etat a toutefois reconnu qu’il s’agissait là d’un travail exigeant, qui nécessite de maîtriser tous les secteurs, « aussi pointus et techniques soient-ils, et cela dans un contexte de compétition effrénée, où l’économie, le commerce et l’investissement restent au cœur d’une action diplomatique qui se veut prospective et axée sur le résultat ».

Le chef de l’Etat a par conséquent estimé qu’il leur fallait « s’informer et bien s’informer auprès des départements concernés et surtout, s’informer à temps ». Il a exhorté le MAECI mais aussi les autres ministères « à informer régulièrement les Ambassadeurs et Consuls et à les associer à toutes les missions auprès des pays et Organisations relevant de leur juridiction afin de leur permettre de mieux remplir leur mission ». Cette injonction présidentielle permettra de corriger un « oubli » trop fréquent de la part des ministères concernés qui effectuent des missions à l’étranger parfois en oubliant d’en informer l’ambassadeur couvrant la zone concernée. Voilà qui devrait les aider à être moins distraits. Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de faire en sorte que notre diplomatie soit réellement et efficacement au service du développement économique du pays.

« Aujourd’hui plus que jamais, a-t-il dit, la diplomatie, instrument régalien par excellence, va de pair avec le développement économique et social d’une Nation. Le contexte national, régional et international, en perpétuel changement, exige une relecture attentive et régulière des enjeux afin de mieux comprendre nos options, nos atouts et nos contraintes ».

Le président a aussi évoqué la culture arabo-africaine des Djiboutiens et la nécessité de faire la promotion de cette singularité et des paysages si particuliers du pays, de sa géologie, etc., afin que le tourisme djiboutien, déjà en bonne voie, puisse jouer un rôle plus important dans le développement du pays. Par ailleurs, il a demandé à ses représentants dans ce vaste monde à prêter une oreille attentive à leurs concitoyens expatriés, à les aider, à recueillir leurs doléances. Il a ajouté que tout cela avait un coût et que l’Etat, conscient des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs pays d’accréditation, était là pour les aider, ce qui a été noté avec entrain par les chefs de nos missions diplomatiques.

Les recommandations qui seront issues de la conférence en cours sont attendues au Palais par le chef de l’Etat qui entend mettre tout en œuvre pour faciliter la tâche à ses ambassadeurs.

