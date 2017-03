Ville de Djibouti – La nouvelle maire de Djibouti prend ses fonctions

Le ministre de l’intérieur a présidé hier la cérémonie de passation de pouvoir entre le maire sortant Houssein Abdillahi Kayad et la nouvelle maire de Djibouti-ville, Fatouma Awaleh Osman qui a donc officiellement pris ses fonctions.

Hier, le ministre de l’intérieur Hassan Omar a officiellement installé la nouvelle maire de Djibouti dans ses fonctions d’édile. Le préfet de Djibouti, M. Osman Bileh Guirreh était également présent lors de la cérémonie de prise de fonctions de celle qui va désormais occuper les fonctions de premier magistrat de la capitale. Après une campagne menée tambour battant, Awaleh Osman devient la première femme nommée au poste de maire. Cette jeune femme, dont le dynamisme et le sérieux ont déjà fait leurs preuves, assumera la fonction d’édile de la capitale durant les cinq prochaines années. Entourée d’une équipe motivée, Mme Fatouma Awaleh Osman a d’emblée tenu à remercier son prédécesseur pour le travail accompli. « Il s’agit de mon premier jour des cinq années de travail intenses et j’espère être à la hauteur du travail qui vient de m’être confié», a-t-elle réagi. Interrogée sur les axes majeurs de son programme, Madame la maire a précisé qu’elle s’attèlerait à mettre en place un vaste programme dont l’embellissement de la capitale, la création de cellules d’écoute pour les différentes associations et la création d’emplois pour les jeunes. « Nous organiserons très prochainement une table-ronde qui réunira les habitants des trois communes que sont Ras-Dika, Balbala et Boulaos, afin de recenser toutes leurs recommandations et réaliser notre programme. Nous attendons beaucoup de choses de la population et j’espère que nous serons à la hauteur des tâches qui nous ont été confiées »

Rappelons que Mme Fatouma Awaleh Osman est titulaire d’un master 2 en Economie internationale et Globalisation, spécialité Diagnostic des firmes en concurrence internationale délivré par l’Université Pierre Mendès France de Grenoble.

Avant sa nomination au poste de maire, Mme Fatouma Awaleh Osman occupait la fonction de Directrice des Statistiques, des Etudes Prospectives et des Affaires juridiques au Ministère de l’Equipement et des Transports. Mariée et mère de famille, la nouvelle maire de la capitale a su se démarquer par son sérieux et sa volonté de faire avancer la cause de la femme djiboutienne.

N. Kadassiya