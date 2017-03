Ville de Djibouti : La maire de Djibouti poursuit sa tournée de prise de contact

La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awaleh Osman a poursuivi hier ses visites de prise de contact en se rendant au siège de la présidence de la commune de Boulaos pour s’entretenir avec le nouveau président. Par la suite, l’édile de la capitale s’est arrêtée à la bibliothèque municipale située en face du collège d’Ambouli.

Madame la maire écoute, prend note et discute avant d’agir. Après avoir rencontré les responsables du service de l’état-civil et le président de Ras Dika, elle est allée hier à la rencontre du président de la Commune de Boulaos avec qui elle a eu une réunion de travail. A son arrivée sur les lieux, la maire de Djibouti-ville, FAtouma Awaleh Osman (FAO) a été accueillie sur place par le nouveau président de cette commune, M. Mohamed Omar Ismaël plus connu sous le sobriquet de Mahisso , en présence de ses proches collaborateurs . Les notables de la grande commune de Boulaos ont également pris part à cette première rencontre entre la maire fraichement élue et les différentes institutions placées sous sa tutelle. Le préfet du 2ème arrondissement, Abdi Hassan qui a également assisté à cette réunion a présenté les différents arrondissements composant la commune de Boulaos. Il s’agit en effet de trois arrondissements composés d’un tribunal coutumier, d’un greffier, d’un inspecteur du domaine public.

Dans ses premiers mots, le président de la commune de Boulaos Mohamed Omar Ismaël a souhaité la bienvenue à l’édile de Djibouti, avant de lui expliquer les rôles et les missions de sa commune.

Le préfet du 2ème arrondissement a par ailleurs expliqué les limites géographiques de chaque quartier de la capitale. L’idée de rétablir les conseils de quartier a été soulevée. « Il s’agit pour nous de redresser notre administration, car nous faisons face à beaucoup de plaintes… Il s’agit pour nous de trouver également un consensus avec la population, et ce, avec nos maigres moyens » a déclaré le président de la commune de Boulaos Mohamed Omar Ismaël.

La visite de l’édile de Djibouti, au siège de la commune de Boulaos, s’est achevée par une visite des lieux.

Visite de la bibliothèque municipale. Dans la même journée, la maire et ses proches collaborateurs se sont rendus à la bibliothèque municipale située en face du collège de Boulaos. La chef de service de la bibliothèque Neima Saleban Houssein a d’emblée présenté les différents stands qu’offrent cette bibliothèque. La bibliothèque municipale de la république de Djibouti est la première bibliothèque dans notre capitale.

La bibliothèque est placée sous l’autorité de la mairie. La bibliothèque a bénéficié des dons des livres lors de l’ouverture de la part de l’Institut français, de l’ambassade américaine, du somali PEN et enfin, de l’association ABED de Belgique. Notons que chaque adhérent doit remplir un bulletin d’inscription et fournir une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile, et 1000fd par an.

Les données relatives à l’identité des usagers et leurs opérations d’emprunts sont confidentielles. Le prêt est consenti pour une durée de 2 semaines et concerne au maximum 2livres avec une possibilité de prolongation du prêt sur demande et à condition que le document ne soit pas réservé.

En fin de matinée, la maire de Djibouti Fatouma Awaleh Osman s’est rendue au 3ème arrondissement où se trouve le bureau du tribunal coutumier de 1ère instance. Le chef de ce tribunal, le greffier Elmi Abdi a profité de la visite de la maire de Djibouti pour lui présenter les missions de son département et les activités menées par son bureau.

N. Kadassiya