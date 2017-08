VIH-Sida : Prudence est mère de sûreté

A Djibouti, les années 90 ont été une période terrible pour les personnes atteintes du VIH. Faute d’accès aux soins, chaque famille ou presque voyait un proche mourir à petit feu, sans pouvoir l’aider. Certains malades prenaient un aller simple pour un pays voisin et finissaient leurs jours dans une chambre d’hôtel. On disait qu’ils se cachaient pour mourir. Le sida, ce grand tueur en série du vingtième siècle, inspirait la peur. Puis vint la trithérapie, gratuitement fournie aux malades au centre Toussaint par le biais du comité technique intersectoriel de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. L’espérance de vie des personnes séropositives s’est rallongée, les stigmatisations ont reculé et les PVVS (personnes vivant avec le VIH-Sida) sont redevenues des personnes « normales » aux yeux de leurs concitoyens.

L’engagement personnel du chef de l’Etat a été, on le voit, déterminant dans la lutte contre le fléau, tant en termes de prévention que d’accès aux soins. Durant toute une décennie, les campagnes de sensibilisation appelant les Djiboutiens à la vigilance et à la prudence se sont multipliées, des millions de préservatifs ont été distribués, la parole s’est libérée et les tabous ont été brisés. Le taux de séroprévalence au niveau national a été stabilisé aux environs de 3%. Mais depuis les cinq dernières années, on n’entend presque plus parler du fléau à Djibouti. Est-ce à dire que le VIH a été vaincu, au même titre que la variole ou la polio ? Que nenni car la bête est beaucoup plus coriace que cela. Certes, l’effort national contre la pandémie est aujourd’hui moins soutenu que naguère par le fonds mondial de lutte contre le sida et autres partenaires traditionnels. Mais faut-il pour autant que nous baissions la garde ? Aujourd’hui plus qu’hier, et sans doute moins que demain, Djibouti est une terre d’échanges et de rencontres. Ses routes grouillent de voyageurs, ses auberges ne désemplissent pas et la nuit djiboutoise est à tout point de vue comparable à celle d’Addis-Abeba. Le moment est vraiment mal choisi pour baisser la garde.

ABS