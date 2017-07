Sur le vif : La fédé voit rouge

Des défaites sur un terrain de foot, nous en avions déjà connu à domicile comme à l’étranger. Ce sont des choses qui arrivent. Mais la dérouillée de vendredi dernier au stade Gouled, au coeur de l’été et face à des adversaires habitués à un climat doux, a fait piquer une sainte colère aux dirigeants de la fédé qui ont décidé de virer tout le monde. Cette décision, même si elle paraît un peu précipitée, permettra peut-être de repenser le football national et mettre en place une sélection nationale qui ait envie de gagner. Sport-roi dans toute l’Afrique, le football reste un sport très populaire à Djibouti et ces défaites humiliantes frustrent et désespèrent les jeunes amoureux du ballon rond. De l’ex héliport du Plateau au Stade de Balbala en passant par le stade Gouled et les nombreux terrains aménagés dans les quartiers populaires, partout, des joueurs de tous âges s’adonnent à leur sport favori. Certains de nos joueurs sont même de véritables virtuoses du ballon rond. Alors, pourquoi la sélection nationale court-elle de défaite en défaite et se fait humilier à domicile ? Estimant que la sélection nationale était nulle et que son encadrement technique ne valait guère mieux, la fédération nationale de football a mis un carton rouge à tout le monde. Voilà une décision virile qui nous démontre qu’à la fédé, au moins, on sait tirer les coups francs.

