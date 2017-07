VIE ASSOCIATIVE : Saada ou le don de soi

Djibouto-canadienne au grand cœur, Saada Moumin, présidente de l’association pour le Développement et la Protection de l’Enfance à Besoins spéciaux, s’illustre par son action efficace au service des enfants. A Gabode IV, au sud de la capitale, le siège de son association ressemble à un jardin d’enfants.

Après avoir vécu pendant un certain nombre d’années au Canada, Saada Moumin, une sympathique mère de famille djibouto-canadienne, s’illustre depuis 2012 par son action bénévole au service des enfants ici dans la capitale djiboutienne. Les conflits incessants et la sécheresse récurrente dans les pays de la région jettent sur les

routes de l’exode des familles entières qui finissent par poser leurs maigres ballots dans les rues de Djibouti. C’est cette misère-là qui émeut et révolteSaada et ses amis de l’association pour le Développement et la protection de l’Enfance à besoins (ADPEB). L’association, qui compte dans ses rangs plus de femmes que d’hommes, recueille de nombreux enfants issus de ces familles que les experts désignent par l’expression « population flottante ».

A Gabode IV, où se trouve le siège social de l’association, une garderie et une école ont été créées pour ces enfants qui y sont éduqués, habillés, nourris, soignés. De grands groupes économiques tels que les établissements Coubèche soutiennent l’action de l’ADPEB qui, pas plus tard que la semaine dernière recevait de l’une des sociétés du groupe, en l’occurrence Coubèche Distribution, plus de 500 cartons de produits alimentaires. Le PAM mais aussi l’USAID et le camp Lemmonier soutiennent les programmes de l’association au service des enfants. Saada Moumin, que nous avons rencontrée pour la première fois à l’occasion d’une remise de don dans un entrepôt Coubèche, a acquis de son expérience canadienne la certitude que la société civile peut contribuer à améliorer la vie des gens. « La misère, voilà l’ennemie à tuer», estime-t-elle. Il s’agit là d’un combat utile que La Nation se fait un devoir de soutenir.

ABS