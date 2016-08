Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères reçu par le chef de l’Etat

Le président Ismaïl Omar Guelleh a reçu hier au palais de la République le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, M. Zhang Ming. L’entretien entre le Président et le haut responsable chinois a porté sur le partenariat gagnant-gagnant sino-djiboutien.

Hier au palais de la République, l’entretien entre le président de la République et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a été amical et chaleureux. M. Zhang Ming a en effet été très chaleureusement reçu par le président Ismaïl Omar Guelleh. Le Président et le haut responsable chinois ont évoqué les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et de les développer davantage.

Ils ont réitéré leur volonté commune de poursuivre l’élan significatif de la coopération sino-djiboutienne. Partenaire stratégique de la République de Djibouti, la Chine entend en effet accompagner le pays dans ses efforts de développement.

M. Zhang, qui n’avait pas remis le pied à Djibouti depuis 1994, s’est réjoui des transformations qui se sont produites dans de nombreux domaines, notamment dans celui des infrastructures. « La Chine est prête à intensifier sa collaboration avec la République de Djibouti dans tous les domaines du développement socio-économique», a ajouté Zhang Ming qui a rappelé que son gouvernement n’avait de cesse d’encourager «les entreprises chinoises et les institutions financières chinoises à investir à Djibouti. »

Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, qui a participé à cette rencontre, a qualifié la Chine de «partenaire incontournable » de Djibouti en matière de développement économique.