Université d’été du RPP : Le franc succès d’une rencontre inédite entre le sommet et la base

Le RPP, le parti qui conduit les affaires du pays depuis sa fondation en 1979, a tenu hier et avant-hier son université d’été au palais du peuple. Cette rencontre inédite s’est déroulée dans une ambiance festive et fraternelle puisque tout le monde, ou presque, se connaît au sein de ce mouvement qui regroupe des militants et des dirigeants de plusieurs générations. Le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de ce mouvement, a rejoint les militants et les membres du bureau politique hier pour la séance finale de cette rencontre commencée la veille. Les militants de base ont pu, au cours de cette université d’été de deux jours, interpeller directement les dirigeants et ont pu discuter avec eux des grands dossiers.

Hier, le Président -qui apprécie particulièrement les débats avec les militants d’un mouvement auquel il a adhéré à 31 ans, et dont il tient les rênes depuis un certain nombre d’années- était visiblement heureux de ces échanges avec la base. Il a beaucoup écouté les interventions des uns et des autres, fourni des réponses claires aux questions et dirigé les travaux avec beaucoup d’habileté. Hier, le thème du débat était le rôle du RPP dans la transformation du pays.

Héritier des mouvements indépendantistes des années 70, le RPP est en effet le parti qui a la plus grande expérience des affaires de l’Etat. Après avoir longtemps dirigé seul le pays, il est aujourd’hui au centre d’une coalition qui regroupe d’autres mouvements ayant en commun l’adhésion à la politique de développement économique et social conduite par le président Ismaïl Omar Guelleh. Cette rencontre de la fin des vacances politiques aura permis au bon vieux parti du 4 Mars de démontrer, trente-huit ans après sa création, son incroyable vitalité, l’engagement de ses militants, la jeunesse de la majorité de ses membres, le foisonnement d’idées de ses adhérents et son poids politique.

A quelques mois des législatives, cette rencontre était nécessaire entre le sommet et la base, histoire de remotiver les troupes avant la bataille. Une précampagne ? Le secrétaire-général du Rassemblement, IMD, qui a accordé une interview à la Nation, s’en défend. Cette université d’été a été, assure-t-il, un moment de réflexion et d’échanges sur les grands défis que doit relever le pays.

ABS