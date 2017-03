Université de Djibouti : Entretien avec …Dr. Nabil Mohamed Ahmed Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Hier une utopie, l’autonomisation de l’Université de Djibouti est aujourd’hui en passe de devenir une réalité. Avec la mise en place de l’école doctorale qui figurait parmi les points à l’ordre du jour du 7ème Conseil des Ministres de l’année 2017, une étape historique dans le développement de l’Université de Djibouti a été franchie. Le texte de décret s’y rapportant a été adopté ce mardi par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et les membres de son gouvernement. Ce sujet d’actualité a alimenté l’entretien que nous avons eu avec le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed, hier dans son cabinet ministériel.« L’école doctorale ouvre de nouvelles perspectives de développement pour notre enseignement supérieur et notre recherche scientifique »

La Nation :-M. le ministre, dites-nous en quoi la création de l’école doctorale marque-t-elle une étape cruciale dans le développement de l’Université de Djibouti.

Dr. Nabil Mohamed Ahmed :– c’est une étape cruciale dans la mesure où il faut faire un bref retour sur l’historique de notre université. C’est en l’an 2000 que fut mis sur pied le pole université de Djibouti sans pratiquement de véritables enseignants nationaux. Des cours magistraux y étaient dispensés par des professeurs étrangers. Les nationaux n’étaient à l’époque que des répétiteurs. Nos milieux universitaires ont connu un tournant majeur six années plus tard ; soit en 2006. Le chef de l’Etat a voulu créer une véritable université. Nous avons commencé par mettre en place des filières Licence et ce en conformité avec les principes directeurs de la convention de Bologne. Là-dessus, j’aimerai dire que l’Université de Djibouti figure parmi les rares universités du continent noir à avoir adhérer à ladite convention avec l’adoption du système LMD, c’est-à-dire Licence-Master- Doctorat. Après 10 ans d’existence, nous avons jugé opportun de boucler le cursus universitaire. Nos objectifs sont la pleine autonomisation de l’Université avec le renforcement des structures de recherche. Cette école permettra de dispenser des formations doctorales à la recherche et par la recherche.

Cette école doctorale termine les ambitions que s’est donné concrètement notre gouvernement avec à sa tête le président de la République qui a voulu dans sa vision de développement de notre pays une Université qui soit capable de fonctionner grâce à ses propres ressources humaines et ceci à tous les niveaux. Nous encourageons les universitaires d’élargir le champ de coopération entre celle-ci et d’autres universités de par le monde pour une université innovante et en phase avec son époque notamment par le devéloppement du numérique.

De quelle manière la mise en place de cette école doctorale va-t-elle impacter la recherche scientifique dans notre pays ?

De prime abord il faut tenir compte que cette école doctorale pour qu’elle soit opérationnelle a 100% nécessitera un certain nombre de conditions. Grace à la politique de formation doctorale mis en place depuis sa création, aujourd’hui, l’Université possède des enseignants chercheurs compétents et de très haut niveau, capables de relever le défis d’une recherche universitaire nationale en lien avec les problématiques socio-economiques de notre pays. En second point, il nous faudra des équipements et des laboratoires opérationnels avec la constitution d’équipe de recherche pluridisciplinaires.

Il conviendra aussi d’évaluer régulièrement les activités de recherche à travers notamment la quantité de publications et leur qualité au regard des standards internationaux. C’est dans cet esprit là que l’ensemble du corps universitaire et mon département sommes enjoints à œuvrer d’arrache-pied pour atteindre cette exigence et encourager une recherche au service du développement du pays. Il est intéressant de suivre l’évolution de cette école doctorale multidisciplinaire et faire son évaluation au cours du temps.

Quelles perspectives nous ouvrira cette école dans le domaine de la recherche scientifique ici à l’Université et dans la promotion de l’esprit entrepreneurial auprès de nos jeunes diplômés ?

Dans ce monde si changeant et en même temps si globalisé, il est franchement utile de se pencher sur la meilleure des manières à mieux s’imprégner de ces valeurs là. Et à tirer son épingle du jeu dans une approche qui nous amènera vers un maximum de bénéfice. Tant pour l’étudiant que pour l’enseignant.

Les dirigeants de l’Université et moi, se concertons sur pas mal de projets innovants susceptibles d’apporter une plus-value à l’étudiant djiboutien. Rien que dans le tout numérique, mon souhait est de voir un jour nos universitaires (étudiants, et enseignants) faire montre de réelles créativités dans la conception des applications informatiques à l’image de ce que font leurs homologues du reste du monde. Nous sommes entrain de conjuguer tous nos efforts pour faire de l’université de Djibouti une université compétitive et reconnue dans le monde. Le progrès réalisés depuis sa création son considérable mais nous savons que nous devons travailler encore plus pour la faire rayonner dans le monde.