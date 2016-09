Université de Djibouti : Deux journées d’information et d’orientation pour les nouveaux -venus

Cette année scolaire 2016-2017, 2 800 bacheliers des séries S (scientifique), L (littérature), ES (Economie sociale) et STG (science, technologie et gestion) feront leur entrée universitaire. Le passage du second cycle aux études supérieures. Un événement qui n’est pas des moindres dans l’esprit de tout étudiant attendant ce grand moment avec ferveur.

A cet effet, l’Université de Djibouti a organisé durant les 3 et 4 septembre derniers des journées d’information et d’orientation axées sur « les étapes et les dates à retenir pour s’inscrire à l’université ». Les 2 800 bacheliers y ont été conviés en deux groupes : la première journée était consacrée aux séries S et L et la seconde journée à l’intention des séries ES et STG. Les deux réunions ont eu lieu à l’amphithéâtre Wahib Aden Miguil (du nom d’un professeur d’histoire à l’université de Djibouti, décédé).

Il fut ainsi question des différentes filières existantes, de la procédure d’inscription et des concours pour accéder à la filière BBA (Business Bachelor and Administration), à la faculté d’ingénierie et à la faculté de Médecine. On y présenta également le nouveau campus qui ouvrira ses portes à Balbala au cours de cette rentrée universitaire. Un campus avec deux facultés et une capacité d’accueil de 4 000 à 5 000 étudiants.

Du haut de la tribune, le président de l’Université de Djibouti, Dr Djama Mohamed Hassan, la secrétaire générale de l’université, Mme Madina Daher, les doyens des différentes facultés et le directeur de la scolarité de l’UD ont eu, à tour de rôle, à intervenir pour donner des explications, informer et orienter les nouveaux étudiants universitaires.

Dans la foulée, la Direction de la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale) a cru bon de saisir ces occasions pour, en parallèle, sensibiliser les étudiants sur le «Régime Assurance Santé Etudiant» auquel ils peuvent y accéder chacun avec une cotisation de 2 000 FD l’an.

D’où la participation à ces journées de la directrice de la CNSS, Mme Hana Farah Assoweh, aux côtés des officiels.

FIA