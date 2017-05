Université de Djibouti 2ème Edition de la Journée « Job » de l’Institut Universitaire de Technologie Industrielle : Des simulations d’entretiens d’embauche

Pour la 2ème année consécutive, l’institut universitaire de technologie industrielle de l’Université de Djibouti en collaboration avec l’ANEFIP a organisé jeudi 4 mai dernier, en son sein, une journée de simulation d’entretiens d’embauche intitulée journée « Job » de l’IUT-I. L’initiative ciblait les étudiants de 3ème année de l’Institut Universitaire de Technologie Industrielle (IUT-I).

L’objectif de cet exercice est de mettre les étudiants en situation réelle d’entretien de recrutement. Devant un jury composé de gestionnaires des ressources humaines d’entreprises et d’organismes partenaires de l’Université de Djibouti, les 50 étudiants de 3ème année de licence sélectionnés doivent convaincre le jury de leurs compétences en justifiant leur candidature, et en s’appuyant sur la cohérence de leur projet professionnel à partir de leur CV et de leur lettre de motivation, pendant 15 minutes (5 minutes à l’étudiant pour présenter son projet professionnel, 5 minutes de questions du jury, et 5 minutes de débriefing). Par la suite le jury a évalué le candidat à partir d’une grille d’évaluation d’entretien distribuée par l’UD.

La 2ème édition Journée « Job » de l’Université de Djibouti a remporté comme celle de l’année dernière un franc succès auprès des étudiants de la Licence LABDL (Licence Appliquée Base de Données et Logiciels), LART (Licence Appliquée en Réseaux et Télécommunications) et LAEER (Licence Appliquée en Énergétiques et Énergies Renouvelables), LAGC et LAMI. C’est avec enthousiasme que la Direction des Études des Technologies Électriques et de Données de l’IUT-I dresse un bilan positif de cet événement.

En effet, une dizaine de professionnels du recrutement de tous secteurs venant principalement de l’ANEFIP, du Port de Djibouti SA, de l’EDD, de Djibouti Palace Kempinski, du Port DCT, du Terminal Horizon, de l’ADME, de l’ONEAD, de Coubèche, de l’ANSIE, de l’Université de Djibouti, l’Autorité des Ports et des Zones Franches, et de Méga Store se sont prêtés au jeu.

Ces simulations offrent aux jeunes l’opportunité de se mesurer aux recruteurs et, surtout, de recevoir de nombreux conseils. Afin de se présenter dans des conditions proches de la réalité, les étudiants avaient préparés leurs CV et lettres de motivation à présenter aux recruteurs.

Cet événement est devenu la rencontre annuelle incontournable entre les étudiants et les entreprises. Vivement la troisième édition !