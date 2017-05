Union Européenne/Afrique de l’Est : La problématique de la coopération euro-régionale

L’Union Européenne a organisé un séminaire régional le 25 mai 2017 à Djibouti pour un échange de vue stratégique sur la coopération avec la région de la Corne de l’Afrique à la lumière de l’Agenda 2030, les objectifs de développement durable de l’ONU et les enjeux concernant la région. Le séminaire a réuni le directeur général de la Coopération internationale et du Développement de l’UE, M. Stefano Manservisi, le directeur de l’Afrique de l’Est, M. Koen Doens et le directeur pour l’Afrique du Service extérieur de l’UE, M. Koen Vervaeke, avec les ambassadeurs de l’UE et les représentants des gouvernements de la région (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Soudan, Soudan du Sud, Somalie et Tanzanie), le secrétaire exécutif de l’IGAD, le secrétaire général du COMESA, et les représentants de la CEA.

Le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, M. Ilyas Moussa Dawaleh et le directeur général, M. Manservisi, ont ouvert le séminaire. Différents sujets ont été abordés, en particulier le lien entre la paix, la sécurité et le développement, l’intégration régionale, les migrations, le changement climatique, la création d’emplois, la politique de genre et la bonne gouvernance. M. Manservisi a rappelé les nouveaux instruments financiers de coopération de l’UE, tels que le fonds fiduciaire pour l’Afrique et le fonds d’investissement européen. Enfin, le directeur général a discuté avec les représentants des différents gouvernements les nouvelles orientations de la programmation de l’Union Européenne en matière de coopération avec la région.