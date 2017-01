Unicef Djibouti : Des notes stratégiques comme base de travail

Un atelier de planification stratégique pour l’élaboration du programme du Plan d’Action Pays a eu lieu lundi dernier dans la salle de conférence de l’IED.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale en collaboration avec le bureau de l’Unicef à Djibouti a organisé lundi dernier à l’IED un atelier de planification stratégique pour l’élaboration du CPAP (Programme du Plan d’Action Pays).

Cet atelier, coprésidé par la directrice de la Coopération Internationale, Mouna Yonis Hoche, et la représentante de l’Unicef, Djanabou Mahondé, a vu la participation des ministères sectoriels et directions techniques ayant des projets de coopération avec l’Unicef.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’élaboration prochaine du document du programme pays (2018-2022) entre l’Unicef et le gouvernement de Djibouti.

Ainsi, les discussions à la fois stratégiques et techniques engagées antérieurement ont conduit à la réalisation des revues sectorielles des programmes de l’Unicef, ce qui a abouti à la production de notes stratégiques qui, selon les nouvelles procédures, remplacent le CPAP. A cet effet, ces notes stratégiques serviront de base de travail pour l’élaboration du Document de Programme Pays (CPD) qui est désormais le seul document stratégique de référence pour les cinq prochaines années.

Ainsi cet atelier conduit sous le leadership du Ministère des affaires étrangères constitue l’étape ultime pour valider et finaliser les notes stratégiques produites pour chaque secteur d’intervention de l’Unicef.

Le point avec …Mouna Yonis Hoche

Directrice de la Coopération Internationale

L’atelier de ce matin a pour objectif principal de présenter, d’examiner et de valider des notes stratégiques édifiées par l’Unicef en collaboration avec les ministères concernés. Aussi, au vu de la validation de celles-ci, qui remplacent le CPAP traditionnel selon les nouvelles procédures, l’Unicef entend créer les conditions de participation de tous les acteurs à toutes les étapes car la réussite de ce Process dépendra véritablement de l’implication de toutes les parties prenantes, pour arriver à une atteinte significative de nos objectifs de développement social. Aussi, l’examen de ces notes stratégiques qui sont des revues sectorielles pourra nous permettre de constater les obstacles rencontrés et de tirer par conséquent les enseignements nécessaires vis-à-vis du CPP finissant. Je puis d’ores et déjà vous assurer de notre disponibilité pour vous apporter tout l’appui et le soutien nécessaire pour la bonne réalisation de ce programme de coopération. Je ne manquerais de réitérer mes remerciements à l’endroit de la représentante résidente de l’UNICEF à Djibouti pour son sérieux, son professionnalisme, son assistance et sa participation active à l’action du Gouvernement djiboutien en faveur du développement dans les domaines prioritaires pour protéger et défendre les droits de chaque enfant.