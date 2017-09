Trois questions à…Monsieur Aboubaker Osman Boubaker Directeur Général de la SID

Dans cette interview, le Directeur Général de la Société Immobilière de Djibouti évoque pour nous le parc immobilier que gère sa société ainsi que les perspectives d’avenir de leurs activités.

La Nation : Monsieur le Directeur Général de la Société Immobilière de Djibouti, pouvez-vous nous présenter la Société Immobilière en quelques mots ?

Le D.G de la Sid : Oui bien sûr ! La Société Immobilière de Djibouti (SID) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé en 1956. La SID dispose de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion financière et administrative. Elle a la charge de mettre en œuvre les politiques arrêtées par le gouvernement dans les domaines de l’Habitat et de l’aménagement foncier à travers la réalisation d’opérations physiques de construction de logement et de viabilisation de terrains. Elle est administrée par un Conseil d’Administration composé de neuf membres qui délègue au Directeur Général la gestion quotidienne.

Pouvez-vous aborder pour nous le parc immobilier que gère votre société ?

Bien que le parc immobilier de la SID s’est réduit du fait de l’accession à la propriété de ses locataires (sortie du patrimoine d’Einguela, Arhiba, Stade, Makka, Luxembourg, 55 logements, Wadagir), la SID gère actuellement le parc immobilier suivant :La Cité Hodane 1 constituée de 842 logements, la Cité Hodane 2 constituée de 642 logements, le centre commercial d’Einguela, le complexe commercial d’Einguela II qui ouvrira ses portes prochainement, le marché et les locaux commerciaux de Hodane et les parcelles de terrain des lotissements appartenant à la SID (lotissement Nagaad et Hodane).

Enfin, Monsieur le Directeur, quelles sont les perspectives d’avenir en terme d’investissement immobilier ?

Depuis peu, les prérogatives de la SID ont changé et notre activité principale est désormais la viabilisation de terrains. C’est dans ce cadre là, que nous réalisons actuellement les travaux VRD du lotissement Nagaad dont la vente sur plan est entamée depuis le début de cette année 2017. La durée de réalisation de ce projet est de 18 mois. Parallèlement à cette activité de viabilisation, la SID est en charge de la réalisation de projets de moyen et haut standing ainsi que les locaux commerciaux. C’est dans ce cadre là qu’elle a réalisé la construction de la Résidence Francolin, constituée de 47 appartements et 8 locaux commerciaux, située au Plateau du Serpent et dont la commercialisation sera entamée très prochainement.

Propos recueillis par Abdi Mohamed Farah