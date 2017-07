Trois officiers reçoivent les insignes de Commandeur de la Grande Etoile de Djibouti

Loyauté. Ils avaient déjà plus de cinq années d’ancienneté comme officiers de l’ordre de la Grande Etoile de Djibouti. Les voilà devenus Commandeurs. Le colonel Mohamed Elmi Moussa, chef d’état-major particulier du chef de l’Etat et les colonels Ali Ahmed Orbisso et Zain Ahmed Zain, conseillers du Président, ont en effet reçu hier des mains du Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed, leurs insignes de Commandeur dans l’Ordre de la Grande Etoile de Djibouti. Les trois officiers aux états de service irréprochables ont été décorés en présence du ministre de l’Intérieur Hassan Omar Mohamed, du directeur général de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khaireh, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. Les trois hommes, qui servent la République avec loyauté depuis de nombreuses années, viennent de recevoir la plus haute distinction pour leur mérite qui vient ainsi d’être salué.