Trois hauts responsables onusiens reçus en audience par le Président

Hier, dimanche 23 juillet, le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, a reçu en audience trois hauts responsables onusiens : Tedros Adhanom, directeur général de l’OMS, David Beasley, directeur exécutif du PAM et enfin, Anthony Lake, directeur exécutif de l’Unicef. Le président Ismaïl Omar Guelleh a chaleureusement accueilli ces trois hauts responsables et a réitéré ses félicitations à l’ancien ministre éthiopien, M. Adhanom qui a eu le soutien de Djibouti comme du reste du continent pour son élection à ce poste. L’entretien a porté sur les changements intervenus au niveau du fonctionnement des agences onusiennes afin de les rendre plus efficaces dans leurs actions en partenariat avec les gouvernements des pays dans lesquels elles interviennent. A l’issue de l’audience, les hauts fonctionnaires de l’ONU n’ont pas tari d’éloges à l’égard de la République de Djibouti pour tout le soutien qu’apporte son gouvernement dans la gestion des grandes crises humanitaires qui secouent la région. Ils ont salué l’accueil et l’hospitalité offerts par notre pays aux civils yéménites fuyant la violente crise que traverse ce pays. Les visiteurs ont en outre évoqué la paix et la stabilité de Djibouti dans une région tourmentée et la volonté constante des autorités nationales d’apporter leur concours aux programmes d’aide aux réfugiés et déplacés. Comme l’ont rappelé les responsables onusiens, Djibouti s’est tout naturellement imposé pour abriter la plateforme logistique à partir de laquelle l’ONU achemine son aide alimentaire aux populations de la région touchées par une sécheresse endémique. Ils ont en outre rappelé que les Nations unies considéraient Djibouti comme un partenaire important dont elles appuient les programmes économiques.