Travaux de réhabilitation de trois marches dans la ville de Dikhil

Une délégation de l’agence djiboutienne de développement social (ADDS), conduite par son directeur général, Mahdi Mohamed Djama, s’est rendue dimanche dernier au chef-lieu de la région de Dikhil. Ce déplacement s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du programme des filets sociaux axés sur l’emploi et les fondations du capital humain. Sur place, les visiteurs de l’ADDS ont pu constater de visu l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de trois marches permettant aux Dikhilois d’accéder à l’administration centrale et au marché de la ville. Ces travaux, dits « à haute intensité de main d’œuvre » et financés par l’ADDS, répondent au besoin d’améliorer les conditions de vie de la population de cette ville et de permettre également l’embellissement de la ville de l’Unité. Dans sa mission de contrôle des travaux de réhabilitation à Dikhil, la délégation de l’ADDS était accompagnée par le préfet de la région, Mohamed Cheicko, et le président du conseil régional, Abdourahman Yonis Arreh.

Mohamed Chakib