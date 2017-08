Transport maritime : Réflexion sur le code maritime de la Somalie

Le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa, a présidé hier au Kempinski Palace hôtel le lancement des travaux d’un atelier de quatre jours sur le renforcement du contrôle des côtes maritimes et la mise en place d’une administration maritime en Somalie ainsi que la validation du code maritime. Organisé conjointement par Djibouti et l’organisation maritime Internationale (OMI), cet atelier a été lancé au Kempinski en présence de ministres, députés et hauts cadres somaliens dont notamment le ministre des Ports et des Transports maritimes, Mme Mariam Awess et son collègue de la pêche et des ressources halieutiques, M. Abdillahi Omar Wais. Du côté Djiboutien, outre le ministre de l’Equipement et des transports, Mohamed Abdoulakder Mouyssa et les membres de son cabinet, on notait la présence de M. Ali Mirah Chehem, directeur des affaires maritimes et son staff qui durant cet atelier vont apporter l’expertise et l’expérience de l’administration maritime Djiboutienne.

Durant quatre journées de travail, les participants vont se pencher sur le code maritime élaboré par les instances gouvernementales de la république fédérale de la Somalie.

Cette rencontre permettra de se concerter, de débattre et de réfléchir sur les différents articles de ce code maritime.

En inaugurant ces travaux, le ministre de l’Equipement et des Transports a souligné que la république de Djibouti soutiendra toujours la Somalie dans ses efforts de restauration des institutions d’un Etat souverain que reconnait la communauté internationale. Une fois validé, ce code maritime sera soumis à l’approbation des Parlementaires de la république fédérale de la république de Somalie.

