Tournoi interrégional d’amitié à Adaïlou : Vivement la 10ème édition !

Après l’effort, le réconfort pour tous les participants de la 9ème édition du tournoi interrégional d’amitié qui a été organisée du 16 au 19 août 2016 à Adaïlou par les dirigeants d’EVA en partenariat avec le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. Les compétiteurs juvéniles, issus de toutes les régions du pays, étaient au nombre de 500. Tous ont vibré ensemble au rythme des animations culturelles et musicales qui se sont tenues dans la soirée du vendredi 19 août 2016 à Adaïlou. Et ce, faut-il préciser, en présence du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, et du ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis.

Le village d’Adaïlou, sis à 63 km au nord de la ville blanche de Tadjourah, a abrité du 16 au 19 août 2016 le tournoi interrégional d’amitié. Et sur l’initiative de l’organisation non gouvernementale, dénommée EVA, qui s’est concrétisée en partenariat avec le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. Les organisateurs de cette 9ème édition ont reçu des contributions financières du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, et du ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis.

Ils ont bénéficié du soutien logistique et sanitaire des autorités locales, aussi bien civiles que militaires. Citons notamment le préfet de la région de Tadjourah, Abdoulmalik Mohamed Banoïta, le chef de corps interarmes, le colonel Ali Chehem, le médecin-chef Daoud. Le rappel laisse deviner le bon déroulement du tournoi sportif estival d’Adaïlou. Avec au programme des matchs de football et volley-ball, des courses d’endurance et de vitesse qui ont mis en lice environ 500 jeunes issus de toutes les régions du pays. Les coureurs, footballeurs, et volleyeurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur les pistes et les aires des jeux collectifs.

Ce faisant, les compétiteurs juvéniles ont veillé au respect des exigences de l’esprit sportif. Des valeurs d’amitié, et de tolérance qui étaient partagées par les différentes composantes de la communauté d’Adaïlou.

Concernant les résultats sportifs, un jeune athlète dikhilois a remporté la course de 6 kilomètres sous les acclamations de la foule. Les spectateurs ont également réservé des ovations au sprinter assajog qui a terminé premier sur la distance de 100 mètres. S’agissant des sports collectifs, l’équipe de Hayu a gagné la finale de la compétition de football pour la 4ème fois consécutive. La formation locale a raflé le trophée de volley-ball pour la 8ème fois depuis la création du tournoi interrégional d’amitié d’Adaïlou.

C’est dans une ambiance festive que les deux membres du gouvernement, les personnalités locales, et les dirigeants d’EVA ont remis des récompenses aux mains respectives des vainqueurs des courses de demi-fond et de vitesse, des footballeurs de Hayu et volleyeurs d’Adaïlou qui se sont illustrés sur le terrain. Vivement donc la 10ème édition du tournoi interrégional d’amitié d’Adaïlou.

Ils ont dit…

Ahmed Ali Dimbio, Secrétaire Général d’EVA :-« L’offre sportive et culturelle en particulier et de toute activité axée sur la jeunesse en général restent limitées et sans réelle envergure en milieu rural. Cela n’encourage pas la promotion et le développement des activités sportives, des activités culturelles dans les villages et ne favorise guère l’épanouissement de cette jeunesse rurale ainsi que les jeunes vacanciers nombreux à se rendre dans les localités reculées en période d’été.

Il faut noter que beaucoup des villages ruraux de notre pays se transforment ces dernières années avec l’implantation des établissements scolaires comme le collège et abritent une jeunesse qui représenterait plus de 70% de la population. Il va sans dire que cette jeunesse est fortement demandeuse d’activités sportives, culturelles ou divertissantes qui font crucialement défaut.

Le gouvernement, à travers le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, consent des efforts importants et louables pour pallier à ce défaut et contribuer à l’épanouissement de la jeunesse et au développement social (construction et mise en place des CDC ruraux, plateformes sportives dans les grands villages, appuis et accompagnement des initiatives sportives dans les milieux ruraux…).

Pour sa part, l’ONG EVA, s’efforce depuis plus de 17 ans de promouvoir le sport et les activités orientées sur la jeunesse en milieu rural, notamment à Weima à travers l’organisation des tournois sportifs chaque été, d’activités culturelles et de divertissement.

Au-delà de ces activités menées au niveau local, l’ONG EVA organise un événement sportif, initié en 2000, qui a pris une envergure nationale au fil des ans. Il s’agit du tournoi interrégional d’amitié. Un événement biennal qui est ponctué de rencontres sportives et culturelles entre les jeunes des toutes les régions du pays. Il est aujourd’hui considéré comme un grand rendez-vous de la jeunesse djiboutienne. Parmi les participants figurent des sportifs, des leaders des mouvements de jeunes, des représentants d’associations ou d’organisations communautaires qui accordent un intérêt particulier au bon déroulement du tournoi estival d’Adaïlou.

Ahmed Ali Mohamed, Président d’EVA :-« Depuis sa première édition en 2000, le tournoi interrégional d’amitié a significativement contribué à la promotion du sport en milieu rural. L’événement sportif a permis à un nombre important de jeunes de découvrir des paysages de l’arrière pays jusqu’à là méconnus et a favorisé l’instauration de liens d’amitié et de partenariat entre les participants.

La dernière édition en date, la 8ème du genre, organisée du 18 au 22 août 2014, a été un succès au vu de la participation des jeunes sportifs en provenance d’Obock, de Tadjourah, d’Ali Sabieh, de Dikhil, et d’Arta), et de l’implication active du Secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports qui a mobilisé moyens financiers, moyens matériels et humains donnant ainsi une nouvelle dimension au tournoi interrégional qui est devenu un grand rendez-vous de la jeunesse djiboutienne.

Au terme de cette 8ème édition les participants, issus de divers horizons, ont unanimement émis le souhait de se retrouver à nouveau après deux années pour renouveler et renforcer les moments de cet événement. C’est fort de ce souhait vivement exprimé et face à une attente affichée de la jeunesse de toutes les régions de notre pays, que l’ONG EVA a organisé cet été la 9ème édition du tournoi interrégional d’amitié à Adaïlou qui s’est couronnée de succès. Ce rendez-vous sportif biennal a pour objectifs de promouvoir la pratique des disciplines sportives en milieu rural, de contribuer au rapprochement entre les jeunes des régions de l’intérieur, et au maintien de la cohésion sociale dans notre pays.

En amont de cette 9ème édition, un comité d’organisation a été mis en place. Celui-ci était dirigé par des bénévoles de l’association EVA. Il était composé des fonctionnaires de la direction régionale du département ministériel de la jeunesse et des sports, des représentants des fédérations concernées, dirigeants sportif, des leaders des mouvements associatifs et d’organisations de jeunes. Le dit-comité était chargé de la coordination des activités prévues dans le cadre de la 9ème édition du tournoi interrégional d’amitié. Des arbitres et techniciens sportifs ont été associés au processus de gestion technique d’activités sportives. Les femmes et hommes, jeunes et vieux d’Adaïlou se sont mobilisés comme ils l’ont toujours fait lors des précédentes éditions du tournoi interrégional d’amitié. Organisés en commissions techniques, les membres de la communauté locale ont assuré la prise en charge des tous les participants en matière de restauration et d’hébergement.