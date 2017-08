Tournoi international de motocross d’Egypte : Trois motards Djiboutiens s’illustrent au pays des pharaons

Les Djiboutiens Assil et Salem Mouti ainsi que Fabio Gambelli , qui font partie des meilleurs coureurs de motocross du pays, viennent de s’illustrer sur les pistes de Caire en s’adjugeant la première et seconde place de la catégorie 250 ainsi que la troisième place des 450 cc du tournoi ‘Elgouna’ de motocross d’Egypte.

Du 15 à fin juillet l’Egypte et plus précisément le Caire avait abrité un tournoi international de motocross qui a vu la participation de plusieurs centaine de motards venus du monde entier, y compris Djibouti ou la fédération de motorsport avait envoyé une forte délégation composé d’une dizaine d’athlètes et de leurs techniciens. Trois d’entre eux se sont illustrés dans les catégories de 250 à 450 cc, il s’agit notamment des frères Mouti et de Fabio Gambelli. Dans la catégorie de 250 c’est Assil Mouti qui s’empare de la première place du podium tandis que son frère Salem Mouti s’impose à la seconde place. Sachez pour la petite histoire que ce dernier a été battu par son frère avec une différence de quelques mètres. Dans la famille Mouti quand l’un des frères perd c’est l’autre qui gagne. Le champion d’Egypte de cette catégorie s’est retrouvé à la troisième marche du podium. Dans la catégorie de 450 Fabio Gambelli se classé en troisième position du classement et a obtenu la médaille de bronze. Il a été mis en déroute par un motard américain qui a eu la médaille d’or tandis que l’argent revenait à un australien. Face à des adversaires redoutables et mieux lotis, nos motards se sont bien battus et ne sont pas rentrés bredouille au pays. Après le circuit de Dubaï il y a six mois, rappelons que c’est la seconde fois que nos athlètes s’illustrent à l’extérieur. Durant le tournoi au pays des pharaons, les motards ont été accompagnés par le président de la fédération M. Ali Chadily et la présidente d’honneur Mme Fatouma Mouti. Leur présence et celle de l’ambassadeur Mohamed Douhour ont motivé nos motards à se surpasser.

Notons qu’à chaque qu’une équipe des motards se déplacé à l’étranger, une logistique importante est mobilisée pour le transport des motos et autres accessoires. « Pour cela il faut un budget conséquent et nous faisons appel à des sponsors public et privé »reconnait le président de la fédération.