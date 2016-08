Tournoi du corridor à Yoboki : Clôture de la 4ème édition

Le village de Yoboki a abrité du 24 au 26 août 2016 la 4ème édition du tournoi du corridor auquel ont participé 8 équipes représentatives de 8 localités riveraines du corridor international de Djibouti (du côté djiboutien : Wea, Mouloud, Dikhil, Galamo, Gourabous et Yoboki et du côté éthiopien : Samara et Decheto. A l’occasion de ce tournoi organisé par l’association ADO (Association pour le Développement et la Solidarité), les participants ont disputé des épreuves sportives telles que le football, le cross, mais aussi des jeux traditionnels comme la lutte et le jeu de balle appelé « Kooso ».

Dans la soirée du jeudi 25 août 2016, une animation culturelle grandiose, donnée par des artistes célèbres dont Houmed Sangor, a fait vibrer les habitants de Yoboki jusqu’à une heure tardive. Il faut rappeler que cet événement périodique constitue un rendez-vous annuel des jeunes issus des villes et localités riveraines du Corridor international de Djibouti. Selon les organisateurs, l’objectif principal de ce tournoi est de sensibiliser les habitants riverains du corridor et en particulier les jeunes sur l’importance et l’utilité que présente cette infrastructure routière pour les deux pays, Djibouti et Ethiopie.

A l’instar des précédentes éditions, cette 4ème édition du tournoi du corridor a été organisée sous le thème : « Tous ensemble pour la préservation de la sécurité du corridor ».

HA