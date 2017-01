Tourisme – M. Hassan Houmed Ibrahim au 8ème Forum sur l’investissement et les opportunités d’affaires à Madrid

Le ministre délégué en charge du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation, M. Hassan Houmed Ibrahim, a participé du 17 au 20 Janvier 2017 à Madrid au 8ème Forum sur l’investissement et les opportunités d’affaires dans le secteur du tourisme.

La délégation était composée du directeur de l’Office national du Tourisme de Djibouti (ONTD), M. Osman Abdi Mohamed, et du chef de service par intérim de la « protection des sites et de l’environnement » de l’ONTD, Mme Idil Mohamed Mahamoud. « La technologie et la conception de nouveaux produits touristiques » ainsi que « le renforcement des capacités et l’emploi pour les jeunes et les femmes dans le tourisme » ont été les sujets principaux abordés au cours de ce forum.

Parallèlement, sous la houlette du Ministre, l’ONTD a participé aux rencontres interentreprises (B2B) pour promouvoir des projets touristiques préparés en étroite collaboration avec l’agence nationale de la promotion des investissements.

Enfin, le ministre s’est entretenu avec le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme pour renforcer le partenariat entre l’OMT et notre pays. Les questions abordées à l’issue de cette réunion ont été le renforcement des capacités professionnelles des acteurs impliqués dans le secteur du tourisme de notre pays, la promotion de la destination Djibouti à travers les différents canaux de communication de l’OMT mais aussi la mise en place d’une nouvelle stratégie nationale de développement du tourisme.