Tourisme : Djibouti au 4ème rang du top10 des pays à visiter en 2018

Le guide touristique mondial « Lonelyplanet » a publié récemment une liste de 10 pays à visiter en 2018. Djibouti figure à la 4eme place. Les nombreux atouts de notre pays et ses paysages à couper le souffle ont séduit les experts de cette revue internationale. Après le meilleur slogan touristique mondial « Djibeauty » décerné à notre pays récemment, voici que notre contrée séduit encore à l’échelle touristique internationale.

« Petit pays périlleusement situé, Djibouti est malmené par la tectonique des plaques qui menace de le scinder en trois. Le magma bouillonne sous la croûte toujours plus mince, les déserts aux allures de plaines martiennes renferment des fumerolles crachant de la vapeur et les rives des lacs encaissés scintillent d’énormes cristaux de sel. Pourtant, malgré la géologie mouvementée, le temps semble suspendu – dans le bon sens du terme, ne vous méprenez pas ! À cela s’ajoutent la culture enivrante, les plages aguicheuses, la plongée fascinante avec les requins-baleines… Autant de raisons de prendre l’avion ou le train flambant neuf en 2018 pour venir contempler la beauté de Mère Nature à l’état brut. »

C’est par ces termes élogieux que le guide touristique mondial « Lonelyplanet » présente notre pays et justifie son choix comme 4ème destination à prendre en 2018. En effet, Djibouti avec sa beauté farouche, sa brousse, ses fonds sous-marins, ses possibilités de pêche au gros, ses nomades, voire ses cheminées calcaires, sources permanente d’eau chaude, attire de plus en plus de touristes étrangers.

Selon le directeur de l’Office national du tourisme de Djibouti (ONTD), Osman Abdi Mohamed, une vaste campagne de promotion des atouts touristiques de notre pays a été menée de par le monde ces dernières années avec les partenaires nationaux et étrangers. Avec la construction de nombreux hôtels et l’aménagement de sites touristiques de qualité, notre pays a amorcé ces derniers temps un développement spectaculaire. Ceci a permis l’éclosion du tourisme qui est devenu pourvoyeur d’emplois et créateur de richesses. Depuis longtemps, cette terre d’échanges et de rencontre a fasciné les aventuriers et les poètes qui sont tombés sous le charme de notre beau pays. De Rimbaud à Monfreid, sans oublier Kessel, ils ont jeté leur dévolu sur cette terre de contrastes et d’émerveillement. Une chose est sûre, cette distinction de notre pays n’est ni la première et ne sera non plus la dernière.

