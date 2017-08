Tombola du Sheraton et de Qatar Airways : Deux lauréats gagnent des billets d’avion pour la destination de leur choix

Suite à leur tombola du Ramadan, le Sheraton et son partenaire, Qatar Airways, avaient organisé mercredi dernier une cérémonie de remise de récompenses aux heureux gagnants de cette tombola. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de banquet de l’hôtel. Et ce, faut-il préciser, en présence du directeur commercial de la filiale locale de la compagnie de transport aérien, Ahmed Afifi, et du directeur général du Sheraton, Daniel Vander Heiyeden, et des gagnants de la tombola. Citons en l’occurrence Aziza Saleh et Abdourazak Hassan qui ont gagné des billets d’avion aller-retour pour la destination de leur choix. Les deux jeunes gens se sont vus remettre leurs gains.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général du Sheraton a indiqué que de nombreux prix ont été obtenus durant ce concours. Mais que les plus importants sont les billets offerts par la compagnie qatarie. Il a par ailleurs affirmé que Qatar Airways était le grand partenaire de l’hôtel dans le cadre de cette initiative.

En conclusion, M. Daniel Vander Heiyeden a tenu à adresser ses remerciements aux dirigeants de la compagnie.

De son côté, M. Ahmed Afifi a déclaré que Qatar Airways et le Sheraton sont des acteurs importants du développement du tourisme. L’un et l’autre font, a-t-il dit, un travail complémentaire dans la chaine du tourisme. « L’organisation d’une tombola est toujours une bonne occasion pour nous, le transporteur aérien, de nous associer avec notre partenaire de l’hôtellerie, afin de promouvoir notre image », a-t-il souligné en substance.

A l’issue de la cérémonie les différents gagnants de cette tombola se sont vus remettre leurs prix respectifs.