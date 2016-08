TICAD VI : Retour sur quelques rencontres bilatérales en marge de la TICAD VI

En marge de la TICAD VI dont les travaux se sont tenus les 27 et 28 août à Nairobi au Kenya, le président Ismaïl Omar Guelleh a rencontré, outre le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président kenyan Uhuru Kenyatta, de nombreux autres hauts responsables.

Les grands sommets internationaux, qu’ils soient politiques ou économiques, ont ceci de particulier qu’ils permettent de nombreuses rencontres bilatérales. Au cours de son séjour à Nairobi pour la sixième conférence de Tokyo sur le développement de l’Afrique, le président Ismaïl Omar Guelleh a, outre le Premier ministre japonais Shinzo Abe ou le président du Kenya, M. Kenyatta, eu des entretiens avec un certain nombre de hauts responsables politiques, à commencer par le président du Mali, M. Ibrahim Boubakar Keïta. Panafricaniste convaincu, le président Ismaïl accorde une grande importance au dialogue et à la coopération sud-sud nécessaires à ses yeux pour venir à bout des mêmes problèmes qui affectent nos pays. Les deux dirigeants ont évoqué un certain nombre de sujets d’actualité concernant le Mali mais aussi notre région.

Ce tête-à-tête qui a eu lieu dimanche avait été précédé la veille d’une série d’autres rencontres dont celle avec la délégation du groupe industriel japonais Toshiba. Parmi les hauts responsables de Toshiba qui ont été reçus par le Président Guelleh figuraient MM. Takeshi Yokoda, Masashi Muromachi ainsi que Tom Higashizawa. Les discussions entre le Président et les industriels nippons ont été centrés sur le potentiel géothermique de Djibouti et la volonté du Président de l’exploiter pour doter ainsi le pays d’énergies propres. Les représentants de Toshiba ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à aider le pays dans ce domaine. Il faut noter qu’à ce propos, les discussions entre les deux pays ont déjà commencé officiellement et que les deux parties sont déjà bien avancées sur la question. Les hauts responsables nippons tenaient seulement à présenter le projet au Président. En outre, Toshiba s’est dit prêt à former de jeunes djiboutiens dans le domaine de la géothermie.

Dans un tout autre registre, le chef de l’Etat a aussi reçu samedi dernier Irina Bokova, directrice-générale de l’Unesco. Le chef de l’Etat a félicité Mme Bokova pour son action à la tête de cette organisation, notamment en faveur de la tolérance et la culture de la paix. Le chef de l’Etat a sollicité l’appui de l’organisation au projet géothermique de Djibouti à travers l’octroi de bourses aux jeunes qui seront envoyés en formation à l’étranger, notamment au Japon.

Notons enfin que le président Ismaïl a rencontré aussi, au cours de la première journée de la TICAD, le docteur Suzuki Takao, président-directeur-général du groupe hospitalier Tokushukaï.

L’entretien a eu lieu en présence du ministre de la Santé, Djama Elmi Okieh, et de notre ambassadeur au Japon, M. Ahmed Araïta Ali. Le chef de l’Etat et le docteur Takao se connaissent pour s’être déjà rencontrés à Djibouti mais aussi au Japon. Le président et le docteur Takao s’étaient déjà mis d’accord en effet sur un projet d’hôpital à Djibouti. Le Président a relancé l’idée auprès du docteur Takao et un hôpital de 220 lits, doté de tous les équipements nécessaires, sera ainsi bientôt construit à Djibouti.