TICAD VI – Le Président IOG plaide pour une production industrielle africaine forte

Dans un discours prononcé hier devant ses pairs africains et le Premier ministre japonais réunis à Nairobi pour la TICAD VI, le président Ismaïl Omar Guelleh-qui a regagné le pays hier en début de soirée a plaidé pour que le Japon aide l’Afrique à transformer une partie de ses matières premières sur place avant de les exporter. Il a affirmé plaider pour une industrialisation africaine diversifiée, créatrice d’emplois et portée par les atouts du continent, à savoir ses matières premières.

En marge de la TICAD VI dont les travaux se sont déroulés à Nairobi, au Kenya, le président Ismaïl Omar Guelleh a eu un entretien suivi d’une réunion de travail avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le chef de l’Etat a félicité le Premier ministre Abe pour son discours d’ouverture dans lequel il a annoncé que son pays allait investir 30 milliards de dollars sur trois ans dans le développement africain. Le chef de l’Etat et le Premier ministre Abe ont ensuite, au cours de leur réunion de travail, discuté du développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la géothermie et dans l’accompagnement et le renforcement du système sanitaire. La situation dans la région, notamment en Somalie et au Yémen, ont également été au menu des discussions entre les deux dirigeants.

Le président Ismaïl Omar Guelleh qui a participé avec trente de ses pairs africains ainsi que le Premier ministre japonais Shinzo Abe à la TICAD VI qui se déroule à Nairobi, au Kenya, a pris la parole hier pour exprimer son point de vue sur le futur du partenariat nippo-africain. Comme prévu, la conférence a porté sur l’industrialisation, la santé et la stabilité sociale, qui sont des questions importantes pour l’Afrique. Et le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé que son pays s’engageait à investir 30 milliards de dollars sur trois ans. Le chef de l’Etat djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh s’est exprimé d’abord en anglais avant de développer ensuite ses idées en français, langue officielle de la République de Djibouti.

Le Président Guelleh a d’emblée félicité le Kenya pour la parfaite organisation de cette conférence et remercié le Japon pour son constant engagement en faveur d’une Afrique émergeante. Entrant ensuite dans le vif du sujet, le président Ismaïl Omar Guelleh a rappelé que les pays africains ont adopté l’Agenda 2063 ainsi qu’un plan décennal 2015-2025 destiné à mettre en avant une Afrique reliée par des infrastructures modernes et économiquement unie. Le chef de l’Etat a précisé que ce plan décennal a été décliné en objectifs et priorités, « conformément aux objectifs que se sont fixés nos communautés économiques régionales ainsi que les stratégies continentales déjà élaborées en matière de développement sectoriel ». Il a ajouté aussi que, toujours sur la base de cette vision 2063, l’Afrique a établi une feuille de route pour permettre à ses partenaires, et en premier lieu le Japon, de contribuer significativement au développement du continent.

« Il me plaît de constater ici que grâce au dialogue permanent de haut niveau entre l’Afrique et le Japon, une grande partie de ces objectifs et de ces priorités se recoupent avec les objectifs de la TICAD et je suis confiant aujourd’hui que cette conférence constitue le forum approprié afin d’ajuster davantage les objectifs de la TICAD avec ceux de l’Agenda 2063, notamment en concrétisant le deuxième pilier de la TICAD qui est le partenariat », s’est réjoui le président Ismaïl Omar Guelleh.

Industrialisation. Avant d’évoquer le cas de son pays, le président Ismaïl Omar Guelleh a souligné qu’il était acquis que pour assurer une croissance durable, l’Afrique devait se doter d’infrastructures modernes et entièrement connectées qui lui permettront, selon lui, de parvenir à une réelle intégration économique ainsi qu’à une industrialisation plus rapide et par conséquent une transformation structurelle de son économie.

« Chacun de nos pays s’est d’ailleurs déjà attelé à moderniser ses infrastructures, y compris mon pays qui est en train d’investir des centaines de millions de dollars dans la construction de plusieurs ports ainsi que des projets de chemin de fer et des routes, et cela conformément à la Vision 2035 élaborée par mon gouvernement… Par conséquent, je plaide pour que le Japon, qui a toujours soutenu notre continent soit, aujourd’hui, plus que jamais à nos côtés en nous apportant le financement et le savoir-faire nécessaire pour que les matières premières africaines ne soient plus exportées sans avoir subi une première transformation en Afrique », a souligné le président Ismaïl Omar Guelleh dans une salve d’applaudissements avant d’ajouter qu’il plaidait pour une industrialisation « diversifiée, créatrice d’emplois et portée par les atouts du continent, à savoir ses matières premières.

Je plaide, enfin, pour une production industrielle africaine forte et capable de porter la croissance africaine pour les prochaines décennies. Il a cité l’exemple de son pays, la RdD qui, a-t-il dit, s’est déjà engagé dans cette voie de l’industrialisation en mettant en place dans la Zone Franche des parcs industriels pouvant accueillir plus d’une centaine de petites et moyennes industries, notamment la production industrielle et la distribution régionale.

Le président IOG a ajouté que l’industrialisation du continent encouragera la productivité agricole et stimulera la croissance économique par la création d’emplois, en particulier, a-t-il soutenu, celle de la jeunesse qui est la matrice de toute société qui veut aller de l’avant, de toutes sociétés prospères et confiantes dans leur avenir. « Mon pays a déjà commencé à mettre en place les réformes institutionnelles et techniques nécessaires pour que notre marché de l’emploi s’adapte aux mutations en cours. Il a, en effet, déjà mis en œuvre une série d’initiatives en vue d’un développement équilibré sur l’ensemble du territoire », a-t-il ajouté.

Le Président s’est par conséquent réjoui que le renforcement des capacités constitue un axe prioritaire pour le gouvernement japonais dans le but de former des ressources humaines de qualité.

Energies propres. Le chef de l’Etat a ensuite axé son discours sur les énergies propres dont il a dit qu’elles étaient les énergies du futur. « Djibouti qui bénéficie d’un fort potentiel géothermique, solaire et éolien, a décidé d’adopter un modèle énergétique viable basé sur l’utilisation de nos ressources énergétiques renouvelables », a-t-il expliqué avant d’ajouter que son gouvernement avait commencé à explorer les potentialités énergétiques du pays et que plusieurs études de surface et des forages d’explorations ont déjà été réalisés sur fonds propres mais également avec les partenaires dont le Japon. Il a précisé que les résultats obtenus étaient très probants.

Il a ajouté que ceci n’était qu’un premier pas puisque, a-t-il dit, « notre objectif est d’assurer l’accès à l’énergie pour tous les Djiboutiens. Pour gagner ce pari, nous avons non seulement besoin du soutien du gouvernement japonais mais également de la technologie et du savoir-faire de ses entreprises. »

Sécurité. Le chef de l’Etat djiboutien, en véritable chantre de la paix en Afrique de l’Est, a, avant de clore son propos, évoqué la sécurité et la paix sur le continent. Il est impératif, a-t-il dit, que pour préserver leurs économies en pleine croissance, les Etats africains consolident leur sécurité aussi bien au sein de leurs pays respectifs qu’à l’intérieur d’ensembles régionaux et sous-régionaux stables et les dotent des moyens indispensables au maintien de la paix dans leurs espaces. Le Président a ajouté que son pays, déjà actif dans la lutte contre les groupes armés extrémistes, notamment sur le théâtre somalien a décidé d’engager ses efforts dans la lutte contre les discours de ces extrémistes avec la mise en place d’un centre régional d’excellence contre l’extrémisme violent qui, a-t-il précisé, sera placé au sein de l’IGAD. «A cet égard, nous espérons compter sur la coopération de la TICAD pour la réalisation de ce centre», a-t-il indiqué.

Un sommet réussi

Le chef de l’Etat djiboutien salué par son homologue kényan Uhuru Kenyatta hier au centre des conventions Jomo Kenyatta de Nairobi qui a abrité les travaux de la sixième conférence de Tokyo sur le développement de l’Afrique. Le chef de l’Etat a félicité le président Kenyatta pour la parfaite organisation de cette sixième TICAD qui est la première sur le sol africain depuis vingt-trois ans.