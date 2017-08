Tête-à-tête entre le ministre de l’Environnement et la Représentante du PNUD

Hier, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau la Coordinatrice du Système des Nations Unies et Représentante Résidente du PNUD, Madame Barbara Manzi. Hier, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau la Coordinatrice du Système des Nations Unies et Représentante Résidente du PNUD, Madame Barbara Manzi.

Ont pris part à cette rencontre Monsieur Dini Abdallah Omar, Secrétaire Général du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement et Monsieur Houssein Rirache Robleh, Directeur de l’Environnement et du Développement Durable.

Le Ministre a d’abord souhaité la bienvenue à la nouvelle Représentante du PNUD et s’est félicité des bonnes relations qui existent entre son département et le PNUD. Il a ensuite discuté avec la Représentante du PNUD des voies et moyens de renforcer la coopération avec le système des Nations Unies dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité et de la protection de l’environnement en général. Le Ministre a par ailleurs insisté sur l’importance d’accélérer la préparation des projets à soumettre au Fonds pour l’Environnement Mondial ainsi qu’au Fonds Vert pour le Climat. La Représentante du PNUD s’est pour sa part engagée à aider le Ministère de l’Environnement à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et de la conservation de la biodiversité.