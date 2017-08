Terrorisme : Le Chef de l’Etat exprime sa solidarité au peuple burkinabé

Le président Ismaïl Omar Guelleh a adressé hier un message de condoléances et de soutien au président burkinabè Christian Kaboré dont le pays a subi deux attaques terroristes entre le 13 et le 15 Août 2017. 20 personnes ont été tuées dans cette seconde attaque qui a eu lieu hier. Le président Ismaïl Omar Guelleh a condamné avec force ces attaques terroristes qui visent le Burkina Faso. « Le Peuple et le Gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et compassion à la nation sœur du Burkina Faso dans l’épreuve terrible de cette nouvelle tragédie », a écrit le Président Guelleh qui a ajouté que ces attaques lâches, sans doute liées à la participation du Burkina Faso à la lutte contre le terrorisme, n’entameraient en rien la détermination de cette nation. Le chef de l’Etat djiboutien a appelé de ses vœux des actions fermes et collectives contre le terrorisme international. Le président Guelleh a en outre adressé le même jour un message de solidarité et de compassion au président sierra-léonais Ernest Bai Komora dont le pays a été endeuillé par la mort de plusieurs centaines de personnes dans des coulées de boue.