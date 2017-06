Tennis de table : Mohamed Sougueh le maestro de l’arbitrage

Ces derniers temps on voit des arbitres djiboutiens officiés dans les compétitions internationales que ca soit en football aussi bien en tennis de table ou en judo. Mohamed Sougueh qui a arbitré une vingtaine de matchs et la finale des dames durant les 4e Jeux olympique islamique à Bakou a été distingué comme l’un des meilleurs arbitres africains de ces jeux.

Les 4e Jeux olympique islamique à Bakou qui se sont déroulés du 12 au 22 mai 2017 à Azerbaïdjan, ont été l’occasion pour l’arbitre international de tennis de table M. Mohamed Sougueh Soubaneh d’arbitrer une vingtaine de rencontres..

C’est la dixième fois que l’arbitre djiboutien officie dans ce genre de compétition, il a été choisi pour représenter à la fois la République de Djibouti et les pays de l’Afrique de l’Est. De retour depuis quelques jours Mohamed nous a indiqué que c’est un immense honneur pour lui de représenter l’Afrique de l’Est.

Il est membre de la Commission des arbitres Africains de la Confédération Africaine de tennis de table depuis 2012 pour 4 ans et aussi membre de la Commission des arbitres de la fédération internationale avec un mandat de 4 ans. Selon Farah Hassan actuellement vice-président de la Confédération Africaine de tennis de table Sougueh est un arbitre très respecté et apprécié pour ses compétences et par ses paires Africains.

De retour au pays il a été reçu par le secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports M. Hassan Mohamed Kamil dans son cabinet. Ce dernier a profité de l’occasion pour le féliciter et l’encourager.

Sougueh ou la passion du ping pong

Avec sa silhouette chétive il ne passe pas inaperçu quand on le voit arpenter les couloirs du stade Gouled. Il, c’est Mohamed Sougueh, un jeune djiboutien pédagogue de formation qui passe ses moments de liberté aux alentours des aires de jeux et plus particulièrement dans la salle d’entraînement de la fédération de tennis de table. Enseignant de son état, on le retrouve toujours après les heures de classes en compagnie des pongistes au stade Gouled.

Après avoir œuvré dans le milieu associatif pendant une décennie, sougueh a changé de cap en 2000 pour servir bénévolement le sport. Après un bref passage au sein de la fédération de tennis, Sougueh jette l’éponge pour rejoindre la fédération de tennis de table. Entre le pédagogue et les jeunes pongistes de la FDJTT c’est le coup de foudre. Apprécié aussi par les dirigeants de cette organisation fédérale pour son dévouement Sougueh, se voit peu de temps après, confié le poste de Directeur technique au sein du comité directeur. « Contrairement aux autres fédérations ici on a affaire à des jeunes de 10 à 15 ans, ils sont sérieux, réceptifs, disciplinés et très bien organisés »affirme notre ami Sougueh.

L’homme est à l’origine du partenariat fructueux qui existe depuis plusieurs années entre le ministère de l’Education nationale et la fédération. Sa passion pour le sport est tellement forte que notre enseignant consacre tout son temps libre à l’encadrement et à la formation des jeunes pongistes. Depuis qu’il œuvre aux côtés de Mahamoud Omir président de la fédération et de Farah Hassan vice-président de la confédération africaine de tennis de table, Sougueh a acquis de la maturité et du professionnalisme en sport. « Ils font un travail extraordinaire pour les pongistes et ont développé considérablement le tennis de table » dit-il avec admiration.

Récemment il a été invité officiellement par les organisateurs des jeux de la francophonie pour officier durant ces jeux qui auront lieu bientôt dans un mois en Côte d’Ivoire. Il se dit fier de représenter une fois de plus son pays et de montrer que les arbitres djiboutiens n’ont rien à envier aux autres. Pour la petite histoire sachez qu’il sera le seul arbitre qui va représenter l’Afrique de l’Est, un succès obtenu grâce à ses efforts et à son dynamisme.