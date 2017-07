TEMOIGNAGE : Mon passage au CFEEF

Elève-maître au CFEEF pendant huit mois, Daoud Hassan Adou exprime dans le texte suivant qu’il a fait parvenir à La Nation sa reconnaissance à ses formateurs qui, dit-il, « seront désormais mes modèles ».

En septembre 2016, le MENFOP a mis en place un concours de recrutement des enseignants dont 100 postes d’instituteurs pour les bacheliers.

Nous étions environ 2800 candidats de tous les niveaux (Bac, licence et master) à avoir passé le concours d’admission pour les postes d’instituteurs. A la suite d’une épreuve écrite composée de français et de mathématiques, seulement 200 candidats ont été retenus pour subir une deuxième épreuve orale pendant laquelle deux jurys évaluaient la capacité de compréhension d’un texte et l’efficacité de raisonnement dont devaient faire preuve les candidats. Au terme de cette dernière épreuve, il ne restait que 100 candidats admis, dont je faisais partie, pour faire une formation d’environ huit mois au CFEEF (Centre de Formation des Enseignants et de l’Enseignement Fondamental).

Cette formation m’a ouvert les yeux sur mes capacités et m’a montré que l’accumulation n’était pas un but en soi. C’est-à-dire que ce que vous savez ne peut pas systématiquement déterminer ce que vous savez faire. Prenez un Chevalier qui est bien équipé (armure, casque, épée). Est-ce que ses équipements permettent de dire que ce chevalier sait parfaitement manier l’épée et qu’il est un guerrier redoutable qui maitrise à la perfection l’art de la guerre ? Bien sûr que non. De même qu’avoir des savoirs ne suffit à rien si on ne peut s’en servir. Il faut s’approprier le savoir afin de le transformer en élément du soi comme en quelque sorte « en sixième sens ».

L’une de nos formatrices répétait souvent cette phrase «On n’enseigne pas ce qu’on a mais on enseigne ce qu’on est». Le jour où j’ai compris vraiment toute la sagesse véhiculée par cette phrase, toutes mes conceptions antérieures que j’avais sur le métier d’enseignant ont été chamboulées d’une manière radicale. Parfois il suffit d’une simple phrase bien placée pour refaire toute une personnalité. Ici nous voyons que les qualités des formateurs jouent un rôle très important pour une formation de qualité. Je peux vous dire que nous ne manquions pas de modèles parmi nos formateurs, des gens consciencieux et minutieux dans leur travail.

Pour ce qui me concerne, je peux dire que j’ai débarqué presque par accident dans cette formation. J’avais passé les deux concours (enseignant de base et celui d’enseignant secondaire) comme tous mes camarades titulaires d’une licence. L’enseignement de base était un plan B pour moi. Mais je me suis retrouvé sur la liste d’attente de recrutement de professeurs. Aujourd’hui, je peux dire sans l’ombre d’un doute que je suis plutôt heureux de m’être retrouvé sur cette fameuse liste d’attente, car cela m’a permis d’être parmi les chanceux qui ont atterri dans cette extraordinaire formation.

Maintenant que j’ai compris la chance que j’ai eue de recevoir toutes ces sagesses, car pour moi c’est de la sagesse, serais-je en mesure d’accomplir parfaitement la mission pour laquelle on m’a si bien formé ? Pourrais-je appliquer avec sagesse tous les principes que mes modèles m’ont inculqué? C’est le défi que j’entends relever.

Elève-maitre Daoud Hassan Adou