Téléphonie rurale : La caravane des télécoms fait halte à Khor Angar

Le ministre de la Communication, accompagné de son collègue de la Décentralisation, a pris la tête de la caravane montée par l’opérateur national des télécommunications, Djibouti Télécom, pour faire la promotion de la téléphonie rurale auprès des Djiboutiens de province. Hier, c’est à Khor Angar, en région obockoise, qu’au cours d’une cérémonie haute en couleurs, les deux membres du gouvernement et les hauts responsables de DT ont vanté les nouveaux produits auprès de la population rurale.

Sur les vastes étendues semi-arides de la côte obockoise, c’est à vive allure que la caravane de la téléphonie rurale, une caravane composée de véhicules et non de dromadaires, a pris hier le chemin de Khor Angar, chef-lieu de la sous-préfecture du même nom. Ici, les vents d’Est, quasi-permanents, empêchent toute végétation de se développer et c’est au milieu de ce désert de sable et de pierrailles que trois dresseurs de dromadaires parmi les plus adroits, juchés sur le dos des camélidés, accueillent les visiteurs. Ici, à une demi-heure des côtes yéménites, le fait de monter à dos de chameau comme on le ferait avec une mule, n’est pas considéré comme un sacrilège contrairement au reste du territoire national. Et puis, il faut admettre que cet accueil formidable à dos de chameau a toujours un certain panache. Le chef de cette caravane des télécoms, en l’occurrence le ministre de la Communication, des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, accompagné de son collègue en charge de la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a apprécié cette altière entrée en matière. La veille au soir, une équipe avancée de l’opérateur national avait préparé le terrain et les habitants de Khor Angar savaient donc quel était l’objet de la Caravane. Les deux ministres ont d’emblée remis les trois premiers téléphones aux habiles hommes qui venaient de leur faire une belle démonstration à dos de chameau.

Le téléphone, c’est la communication et la communication, c’est la fin de l’isolement »

La boutique du téléphone rural, installée devant l’école du village, a ensuite été prise d’assaut par les Angarois. A 3000 FD pièce, DT a réussi à écouler une centaine d’appareils en un rien de temps. Ce qui rend particulièrement intéressant ce nouveau téléphone rural lancé par DT, c’est le petit panneau solaire grâce auquel il est chargeable quel que soit l’endroit, fut-ce à dos de chameau. Ici où la vie n’est pas facile, du fait d’un climat particulièrement rude, on vit de la pêche mais aussi d’un certain nombre d’activités ponctuelles liées à des projets de conservation des écosystèmes marins. Les garde-côtes ont aussi une base sur la côte et certains jeunes Angarois, des as de la plongée sous-marine et de la navigation, font partie de ce corps qui assure la surveillance du domaine maritime.

Pour en revenir à notre caravane, on peut estimer que la présence du ministre de la Communication a donné à l’affaire une dimension officielle. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougueh qui connaît le monde rural et qui comprend ses difficultés, s’est adressé en afar aux villageois pour leur dire combien il était heureux de leur apporter cet outil précieux qu’est le téléphone. « Le téléphone, c’est la communication et la communication, c’est la fin de l’isolement », a-t-il conclu. Son collègue Aramis, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur et qui a en charge la Décentralisation, a abondé dans le même sens. Après l’ambiance festive du marché du téléphone rural, place aux échanges avec les notables du village. Au cours de cette réunion, les chefs coutumiers ont chaleureusement remercié le ministre de cette initiative avant d’évoquer les difficultés de la communauté dans de nombreux domaines.

Le ministre de la Communication et son collègue de la Décentralisation ont pris note des doléances formulées et ont promis d’en rendre compte à qui de droit. En milieu de matinée, sous un ciel menaçant, les caravaniers lèvent le camp. Et c’est sous une pluie battante qu’ils ont dévalé Addo dans l’autre sens. S’exprimant au nom de ses concitoyens de la région, Yabousseh, un enseignant obockois a remercié la délégation pour ce déplacement plutôt arrosé.

« C’est le signe que ce que vous avez apporté nous sera bénéfique », a-t-il conclu.

L’objectif fixé par DT pour la vente de ses téléphones ruraux équipés de panneaux solaires était de 500 pièces et on peut dire qu’il sera aisément dépassé puisque les nouveaux produits sont désormais disponibles sur place. Après un copieux déjeuner au village de la Mer rouge, la mer et le ciel ayant donné des signes d’accalmie, les deux membres du gouvernement et les cadres et techniciens de Djibouti Télécom ont opté pour le ferry MBK pour regagner la capitale.

ABS