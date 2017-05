Des télégrammes présidentiels de félicitations

Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations à son homologue yéménite, M. Abd Rabo Mansour Hadi, dont le pays célèbre sa fête nationale.

Dans son télégramme, le président de la République a formé des vœux de «santé et de bonheur » au président yéménite et «de paix, de progrès et de développement au peuple frère et ami du Yémen».

Le chef de l’Etat a également saisi l’occasion pour réitérer « l’attachement de Djibouti au renforcement de l’unité du Yémen». « Je reste profondément convaincu que la nation sœur yéménite viendra à bout des discordes passagères et réécrira des nouvelles pages de son histoire collective sous le signe de la cohésion et de l’unité nationale », a-t-il écrit en substance.« Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples frères, amis et voisins », a par ailleurs ajouté le président Guelleh.

Notons enfin que le chef de l’Exécutif djiboutien a transmis hier un télégramme similaire au président camerounais, M. Paul Biya.