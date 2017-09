Pour un système d’information sanitaire performant

Dans le cadre de l’amélioration du système nationale d’information sanitaire, le ministre de la santé Dr Djama Elmi Okieh a réuni les directeurs d’hôpitaux, les médecins chefs des centres de santé communautaire et ceux des Centres Medico-Hospitaliers des régions de l’intérieur.

A noter également la présence à cette réunion cruciale du secrétaire général PI Mr Saleh Abdillahi, du directeur de la Direction de l’information sanitaire (DIS) PI Mr Farhan Houssein ainsi que des principaux coordinateurs des programmes transversaux du ministère.

L’ordre du jour de la réunion portait sur la disponibilisation des registres qui constitue une des priorités au cœur du processus d’édification d’infrastructures statistiques de qualité qui soient indispensables dans l’efficacité de la prise des décisions. En effet, le ministère de la santé vient d’investir d’importants moyens dans le système National d’information sanitaire (SNIS) en fournissant tous les supports de collectes de données pour chacune des prestations dispensées et ce sur l’ensemble des formations sanitaires du pays. Qu’ils soient dédiés à la consultation, à l’hospitalisation, au laboratoire, à la maternité ou encore à la radiologie, tous ces registres ont été dupliqués et mis à la disposition des structures sanitaires en quantité suffisante pour les trois années à venir.

Pour le ministre de la santé, il s’agit avant tout de renforcer la capacité de notre pays à collecter, à analyser et à diffuser des données statistiques fiables et vérifiables qui sont les conditions sine qua none pour garantir une information sanitaire de qualité.

Et c’est la raison pour laquelle le ministre a exhorté tout un chacun, lors de la cérémonie de remise, à veiller scrupuleusement au bon remplissage et à la conservation adéquate de ces outils et à respecter les délais dans la transmission des données au niveau central.

De Damerjog, à Allaili dada en passant par Beya Adeh, Balho ou Kouta bouya, il est sans conteste que la fourniture des soins curatifs et préventifs de qualité à la population dépend à juste titre de ce système d’information sanitaire performant.