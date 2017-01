Syndicat des travailleurs djiboutiens du camp Lemonnier : En concertation sur leur avenir professionnelle

Mercredi les membres du syndicat des travailleurs djiboutiens du camp Lemonnier ont tenue leur assemblée générale. Réunion durant laquelle ils ont discuté sur leur situation professionnelle, de leur contrat de travail avec l’agence intérimaire et des problèmes auxquels sont confrontés ces employés travaillant pour la base militaire américaine. Cette assise syndicale a été l’occasion pour le jeune leader du syndicat M. Mohamed Moussa Souleh et ses camarades de travail, de pointer du doigt l’attitude de l’agence intérimaire, prestataire de service du camp Lemonnier. Durant cette rencontre les travailleurs ont profité de cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au chef de l’état M. Ismail Omar Guelleh. Mohamed Moussa Souleh a dans une brève intervention soulignée que l’agence n’a pas jusqu’à présent renouveler le contrat des travailleurs Djiboutiens du camp.

Une situation qu’il a qualifiée de critique et qui a contraint la direction du syndicat à saisir le ministère du travail et voir même plus haut. Il a informé ses camarades que leur dossier se trouve entre des bonnes mains et qu’il espère qu’une solution sera trouvée dans peu de temps. Cette rencontre a été aussi l’occasion pour les dirigeants et membres du syndicat de saluer les initiatives d’envergures réalisées par le président Ismail Omar Guelleh pour développer la république de Djibouti. Mohamed Moussa a également a déclaré que la mission du syndicat est d’œuvrer d’arrache pied pour défendre les droits et les intérêts du personnel Djiboutien du camp Lemonnier. Il a par ailleurs souligné que le syndicat va servir de socle de réflexion et d’une force de proposition travaillant pour contribuer au développement durable du pays. A l’issue de cette journée les syndicalistes ont exhorté l’agence intérimaire à respecter les travailleurs du camp en leur donnant plus de considération. « Et cela, y va dans l’intérêt de toutes les parties prenantes » a martelé le président du syndicat des travailleurs djiboutiens du camp Lemonnier en clôturant la réunion.