Syndicat des bus et minibus : Les élections reportées

Le préfet de Djibouti-ville, Osman Bileh Guirreh a présidé hier, dans son bureau, une réunion avec des représentants du syndicat des bus et minibus. L’objectif de cette séance de travail était de trouver un consensus pour l’organisation du vote de la présidence de cette organisation initialement prévu le vendredi 27 octobre 2017. A l’issue de cette rencontre, il a été convenu de reporter cette échéance à une date ultérieure, le temps d’aplanir toutes les divergences des parties prenantes.

Rien ne va au sein du syndicat des propriétaires des bus et des minibus. Depuis quelques temps une tension palpable existe entre ses membres et certaines personnes du comité exécutif de cette organisation professionnelle. Vendredi prochain, était prévue l’élection du nouveau président de ce syndicat qui regroupe la grande majorité des professionnels de ce secteur. Mais voilà qu’il y a quelques jours, des dissensions internes surgissent concernant l’organisation de ce scrutin. L’objet du litige ? Le mode de participation à ces élections dont certains candidats ont été mis sur la touche. Et le conflit existant entre certains propriétaires de bus et d’autres qui se sont constitués en société et qui raflent les marchés de l’Etat et des grandes entreprises selon les commentaires d’un participant. Ayant réuni tous les protagonistes dans son bureau et après avoir écouté les avis des uns et des autres, le préfet de la ville de Djibouti a décidé de reporter sine die cette élection qui se déroule toujours sous la supervision de la préfecture. « Pour l’organisation de ce scrutin, les textes (règlement intérieur et statut) doivent être respectés », a martelé avec insistance le préfet Osman Bileh Guirreh. Certains participants de la réunion ont dénoncé un syndicat sans perspective d’avenir malgré sa longue existence. Ils ont mis en exergue la nécessité d’entamer une réorganisation de fond en comble de cette organisation. Une gestion calamiteuse doublée d’un laisser-aller, qui a trop duré, risquent d’anéantir l’existence de cette organisation, selon les précisions de M.Toukaleh, une figure emblématique dans ce milieu professionnel. Le préfet a appelé tous les protagonistes à privilégier l’intérêt général et à trouver un terrain d’entente pour le bon déroulement de ces élections à venir.

Une chose est sûre : les bus et minibus à Djibouti sont les principaux moyens de transport utilisés par la population et une irrégularité de leur desserte peut nuire à la mobilité des gens.

